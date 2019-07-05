Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 6 июля

Новости Беларуси. Белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности на субботу. Причиной стал сильный ветер.

Как сообщает Белгидромет, 6 июля в республике будет облачная с прояснениями погода. Почти по всей стране ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Только в Гродненской и Гомельской областях вероятность осадков не превышает 5-10%.

Ветер прогнозируется западный с порывами до 14-18 м/с, в Минске – до 20 м/с.

Ночью столбик термометра будет показывать +7… +9°C, на юге Беларуси – +10… +12°C. Днём потеплеет до +16… +18°C, в южных районах – до +21... +23°C.