Новости экономики за 05.07.2019
Новости Беларуси. Как изменились золотовалютные резервы Беларуси за июнь, сколько заплатят охотнику за добытого кабана, и что показала отечественная компания – участник Парка высоких технологий на презентации сети 5G в Англии? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
МАРТ ПРЕДУПРЕДИЛ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ О НЕДОПУСТИМОСТИ МАНИПУЛЯЦИЙ С ЦЕНАМИ
Министерство антимонопольного регулирования и торговли напомнило владельцам интернет-магазинов о необходимости быть честными с клиентами.
Информация о товаре, в том числе его цене, должна быть достоверной и не вводить в заблуждение. При этом стоимость товара необходимо доводить покупателям до момента заключения договора купли-продажи, то есть на сайте интернет-магазина. В ведомстве особо подчеркнули, что после того, как потребитель сделал заказ, а продавец его принял, цена должна оставаться неизменной.
Золотовалютные резервы Беларуси выросли до 8,29 млрд долларов
ЛИСТОВОЕ СТЕКЛО БУДЕТ ПРОДАВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ ТОВАРНУЮ БИРЖУ
Белорусская универсальная товарная биржа расширяет экспортный ассортимент. На регулярную основу будут поставлены торги листовым стеклом.
Производители рассчитывают, что это поможет не только увеличить экспортную выручку, но и с минимальным риском выйти на новые перспективные рынки, в первую очередь Литвы, Латвии и Эстонии, где наблюдается существенный рост спроса на стройматериалы.
Премия за добытого дикого кабана увеличена до 5 базовых величин
В Англии виртуальный костюм белорусских разработчиков использовали на презентации технологии 5G