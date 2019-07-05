Новости экономики за 05.07.2019

Новости Беларуси. Как изменились золотовалютные резервы Беларуси за июнь, сколько заплатят охотнику за добытого кабана, и что показала отечественная компания – участник Парка высоких технологий на презентации сети 5G в Англии? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МАРТ ПРЕДУПРЕДИЛ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ О НЕДОПУСТИМОСТИ МАНИПУЛЯЦИЙ С ЦЕНАМИ

Министерство антимонопольного регулирования и торговли напомнило владельцам интернет-магазинов о необходимости быть честными с клиентами.