В Беларуси за истребление кабана охотники получат почти 128 рублей

Новости Беларуси. Новый стимул для охотников. В Беларуси увеличили гонорар за истреблённого дикого кабана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 127,50 рублей получит обладатель трофея.
Новости Беларуси. Новый стимул для охотников. В Беларуси увеличили гонорар за истреблённого дикого кабана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 127,50 рублей получит обладатель трофея.
Ранее сумма была значительно ниже. Таким образом планируется держать под контролем популяцию этих диких животных, которые являются переносчиками африканской чумы свиней и других опасных болезней.
Идти на кабана можно по охотничьим путевкам, стоимость которых – ноль рублей.