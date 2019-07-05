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В Беларуси за истребление кабана охотники получат почти 128 рублей

05 июля 2019 12:17
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Новости Беларуси. Новый стимул для охотников. В Беларуси увеличили гонорар за истреблённого дикого кабана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 127,50 рублей получит обладатель трофея.

В Беларуси за истребление кабана охотники получат почти 128 рублей-1

Ранее сумма была значительно ниже. Таким образом планируется держать под контролем популяцию этих диких животных, которые являются переносчиками африканской чумы свиней и других опасных болезней.

В Беларуси за истребление кабана охотники получат почти 128 рублей-4

Идти на кабана можно по охотничьим путевкам, стоимость которых – ноль рублей.

# Дикие животные # общество # Фотофакт

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