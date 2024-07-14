Сухотский: наиболее важное решение в истории Беларуси – выборы 1994-го, когда к власти пришёл Лукашенко

Что говорить о своих людях? На их, вернее, на наших глазах, депутат Лукашенко становился первым Президентом Беларуси, обретал свой политический вес, вел за собой страну, отводя все дальше от пропасти (как и обещал в своих предвыборных листовках), менялся сам, ошибался и исправлял ошибки. И на сегодняшний день, спустя три десятилетия, для белорусов стал кем-то большим, чем человек из телевизора, портрета, наемный менеджер или любая другая популистская характеристика, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

За эти три десятилетия Беларусь проходила через разные периоды, их субъективные оценки могут разниться, но есть цифры, которые над всеми эмоциями. Мы обратились к социологии и в профильном институте Академии наук и нам ответили. Для начала, об оценке жителями Беларуси социально-экономического положения страны и сравнили с показателями двадцатилетней давности.