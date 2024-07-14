30 лет институту президентства! Узнали мнение людей, голосующих за свой уровень жизни

У тех, кто своим трудом и кует то самое социально-экономическое положение, и каждый раз, идя на выборы, голосует за свой уровень жизни.

Это 30 лет заботы о человеке. А человек, который в системе образования, он особенный. Это ребенок. И сейчас мы видим, чего мы достигли. Учащиеся из сельских школ, из регионов показывают высочайшие результаты наравне со столичными школьниками. Вот она – доступность образования. Вот оно – качество образования.