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В Академии МВД принимают документы от абитуриентов, в том числе и в Могилёвский институт

19 июля 2023 10:49
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Новости Беларуси. В новом формате. Милицейские вузы страны ведут прием документов у абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем их ждут по одному адресу.

В Академии МВД принимают документы от абитуриентов, в том числе и в Могилёвский институт-1

В Академии МВД работает межвузовская приемная комиссия, в которую могут обратиться и те, кто планирует учиться не только в Минске, но и рассчитывает на зачисление в Могилевский институт МВД. Это касается будущих курсантов, которые выбирают дневную форму обучения за счет бюджета.

Каждый день ребята приезжают в столицу со всех уголков Беларуси. Подать документы можно сразу на несколько специальностей. Такой новый подход в организации приемной кампании позволит привлечь в ряды правоохранителей наиболее мотивированных молодых людей.

В Академии МВД принимают документы от абитуриентов, в том числе и в Могилёвский институт-4

Мария Нечаева, абитуриент:
Это была моя мечта с детства. Я к ней шла, готовилась к экзаменам заранее. Не год, не два. Поэтому сегодня я здесь.

В Академии МВД принимают документы от абитуриентов, в том числе и в Могилёвский институт-7

Кирилл Новиков, абитуриент:
Если не получится поступить, то я пойду служить в патрульно-постовые службы, попробую свои силы в следующем году. Конечно, есть страх, переживания.  

 

В Академии МВД принимают документы от абитуриентов, в том числе и в Могилёвский институт-10

 

Алексей Башан, первый заместитель начальника Академии МВД Беларуси:
Очень приятно, что в этом году (это тоже новшество) к нам приходят выпускники военно-патриотических клубов. На сегодня уже такие выпускники у нас есть, которые прошли полный курс обучения. И хотел бы напомнить, что в соответствии с указом главы государства эти выпускники имеют льготы при зачислении. Поэтому уже сегодня можно говорить, что проделанная работа принесет какой-то результат.

К слову, с каждым годом средний балл для поступления растет. Межвузовская приемная комиссия в Академии МВД работает до 25 июля.

# Вступительная кампания # общество # Алексей Башан # Фотофакт

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