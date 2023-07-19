В Академии МВД принимают документы от абитуриентов, в том числе и в Могилёвский институт

Новости Беларуси. В новом формате. Милицейские вузы страны ведут прием документов у абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем их ждут по одному адресу.
Новости Беларуси. В новом формате. Милицейские вузы страны ведут прием документов у абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем их ждут по одному адресу.
В Академии МВД работает межвузовская приемная комиссия, в которую могут обратиться и те, кто планирует учиться не только в Минске, но и рассчитывает на зачисление в Могилевский институт МВД. Это касается будущих курсантов, которые выбирают дневную форму обучения за счет бюджета.
Каждый день ребята приезжают в столицу со всех уголков Беларуси. Подать документы можно сразу на несколько специальностей. Такой новый подход в организации приемной кампании позволит привлечь в ряды правоохранителей наиболее мотивированных молодых людей.
Мария Нечаева, абитуриент:
Это была моя мечта с детства. Я к ней шла, готовилась к экзаменам заранее. Не год, не два. Поэтому сегодня я здесь.
Кирилл Новиков, абитуриент:
Если не получится поступить, то я пойду служить в патрульно-постовые службы, попробую свои силы в следующем году. Конечно, есть страх, переживания.
Алексей Башан, первый заместитель начальника Академии МВД Беларуси:
Очень приятно, что в этом году (это тоже новшество) к нам приходят выпускники военно-патриотических клубов. На сегодня уже такие выпускники у нас есть, которые прошли полный курс обучения. И хотел бы напомнить, что в соответствии с указом главы государства эти выпускники имеют льготы при зачислении. Поэтому уже сегодня можно говорить, что проделанная работа принесет какой-то результат.
К слову, с каждым годом средний балл для поступления растет. Межвузовская приемная комиссия в Академии МВД работает до 25 июля.