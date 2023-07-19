Авария под Смолевичами ничему не научила? Узнали о самых частых нарушениях водителей маршруток

Тема безопасности маршрутных такси в последнее время настолько популярна в СМИ, что не заметить ее просто невозможно, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Тем более что каждый из нас хоть раз да пользовался услугами такого транспорта и наверняка задумывался о сохранности своей жизни в случае какого-либо происшествия.

Сергей Шуманский, ведущий:

В списке наиболее частых нарушений у перевозчиков все так же технические неисправности, превышение скорости, вождение без прав, разговор по телефону во время движения. Но и это еще цветочки. Нередко водители маршруток, особенно городских, умудряются управлять автомобилем, пересчитывая деньги на ходу и выбивая чек в кассе. А при отсутствии сидячих мест разрешают пассажирам стоять в салоне, где это не предусмотрено конструкцией. Как изменить такое безответственное отношение перевозчиков к пассажирам – эти и другие наболевшие «маршрутные» вопросы обсудим с начальником управления филиала транспортной инспекции по Минску и Минской области Александром Коваленко. Сергей Шуманский:

Буквально четыре месяца назад мы в этой студии с вами встречались, говорили на эту же тему. Это была средина марта, как раз после той аварии под Смолевичами. Что изменилось? За четыре месяца появилась какие-то цифры, какая-то статистика? Вы проводили сотни, если не тысячи рейдов транспортной инспекции. Что изменилось? Какие мы на сегодня имеем цифры? 23 положительных решений суда по Минску и области. Статистика транспортной инспекции по нарушителям

Александр Коваленко, начальник управления контроля автомобильного транспорта филиала транспортной инспекции по Минску и Минской области:

В первую очередь, методы работы транспортной инспекции изменились. Мы стали прибегать к таким контрольным мероприятиям, как контрольные закупки. И при ведении административного процесса сейчас прибегаем к изъятию транспортных средств как вещественного доказательства, как орудия совершения правонарушения. Раньше мы такие меры не применяли. Соответственно, так как данный случай показал, что необходимо ужесточать меры, контроль, соответственно, мы сейчас прибегаем к таким действиям. Улучшения наступили, многие перевозчики, которые осуществляют перевозку пассажиров, стали рассматривать вопросы и уже заявляться на конкурсы, чтобы легализоваться. Начать действовать в рамках законодательства, чтобы перевозки были «прозрачные», безопасные, чтобы наш пассажир, который едет, был уверен, что его доставят из точки А в точку Б без каких-либо приключений. Сергей Шуманский:

Наверняка у вас есть цифры?

Александр Коваленко:

По Минску и Минской области уже есть 23 решения суда положительных, которые вынесены именно по незаконной предпринимательской деятельности субъектов, которые осуществляют регулярные перевозки пассажиров под видом нерегулярных. Далее – контрольные закупки мы проводим, это в районе 40 контрольных закупок, а значит, где-то 63 различных правонарушения, но это что касается именно грубых нарушений. То есть мелкие нарушения я уже не беру. В целом по стране уже проведено порядка 50 административных процессов, по которым есть положительное решение. И что касается изъятых транспортных средств, то уже у нас где-то 30 транспортных средств изъяты, какие-то уже вернулись к своим владельцам, а какие-то еще ожидают решения судов и развития событий, связанных с этими судами.

Сергей Шуманский:

Здесь важно понять, расшифровать – это не конфискация, а временное изъятие. Александр Коваленко:

Да, в данном случае мы так работаем, это в рамках ведения административного процесса орган, ведущий процесс, имеет право изъять предмет какой-то, вещь, орудие совершения правонарушений как вещественное доказательство. Чтобы нам доказать суду вину субъекта, у нас есть транспортное средство, на котором нарушитель перевозит пассажиров, нарушая законодательство. Сергей Шуманский:

Регулярные и нерегулярные перевозчики. Возможно, для обычных людей не совсем понятно, что это такое. Чем они отличаются? Чем отличаются регулярные и нерегулярные перевозчики?

Александр Коваленко:

Тут сама суть понятия: регулярные – это когда перевозчик осуществляет перевозку пассажиров в регулярном сообщении, то есть у него заключен договор с оператором перевозок, если определенный маршрут, в котором учитываются дорожные условия, скорость движения, пассажиропоток учитывается. Масса других условий, которые непосредственным образом влияют на безопасность перевозки. Этот переводчик регулярно, по определенному расписанию, независимо от погодных условий, от загрузки пассажиров, обязан осуществлять свою деятельность. Нерегулярные – это свадьбы, какие-то банкеты, экскурсии, то есть просто собирается группа пассажиров, объединенная некой целью, заключается договор фрахтования, и они едут из точки А в точку Б. Соответственно, есть у них еще условия какого-то договора. То есть, прикрываясь этим якобы нерегулярным сообщением, недобросовестные перевозчики осуществляют деятельность в постоянном, систематическом порядке, тем самым создают конкуренцию недобросовестную. Для того чтобы шли перевозки в регулярном сообщении, нужно заявиться на конкурс к оператору, стать победителем конкурса, заключить договор с оператором, то есть соблюсти определенные условия, которые накладывают и финансовую нагрузку, и ответственность повышается во много крат. А нерегулярный перевозчик собрал группу пассажиров по городу, сам себе придумал некий маршрут, расписание и просто ездит и ни на что не обращает внимание.

Сергей Шуманский:

Мы были в рейде. И вроде бы все хорошо, перевозчик регулярный, у него там и с документами с большего в порядке. Но все равно выяснили, что не по закону. Александр Коваленко:

Да, все равно есть какие-то вопросы. Было выявлено транспортное средство, осуществляющее перевозку по маршруту Минск-Могилев, Могилев-Минск. Казалось бы, у него есть карточка маршрута, договор с оператором, транспортное средство и страховки все, и разрешение, допуск к участию в дорожном движении. Но он ехал не в свое время, то есть не по расписанию, чем нарушил уже условия договора, что может привлечь к расторжению этого договора. Плюс ко всему мы с этой ситуацией еще разберемся насчет незаконной предпринимательской деятельности. То есть он отправляется либо раньше, либо ставит дополнительную какую-то машину. Уже на это время, то есть на этот рейс у него договор отсутствует. Даже те перевозчики, которые считаются добросовестными, есть соблазн нарушить законодательство, чтобы извлечь для себя дополнительную прибыль. Сергей Шуманский:

Там же еще были необилеченные пассажиры. Это, я так понимаю, вообще стандартные проблемы.

Александр Коваленко:

Ну, не то чтобы стандартная, но довольно распространенная проблема. Либо это водитель не хочет выдавать билеты, либо есть такие случаи, когда руководитель, сам субъект, говорит: столько билетов бей, столько не бей. Соответственно, это сокрытие налогов, чем причиняется ущерб государству. Сергей Шуманский:

Поразило отношение пассажиров к этой ситуации. Они абсолютно спокойны отсутствием на руках каких-либо билетов, талончиков, чеков хотя бы банально. Их это абсолютно не волнует. Не всех, но в большинстве – те, которые захотели с нами разговаривать. Но это же какая-то гарантия для пассажира от перевозчика, что в случае чего он может возместить какой-то ущерб. Почему пассажиры часто не обращают внимание на нарушения перевозчиков?

Александр Коваленко:

Само собой, здесь хотелось бы обратиться к пассажирам. Требуется обязательно проездной документ у водителя, потому что даже сегодня, как показал наш рейд, водитель говорит: «Ну, меня не просят, а я и не выбиваю». Хотя он обязан выбить, обилетить пассажира, а пассажир обязан контролировать наличие у себя проездного документа. То есть, если пассажир не знал, за это тоже есть ответственность у пассажира. Сергей Шуманский:

По вашему мнению, есть возможность того, что мы просто наведем такой идеальный порядок? Александр Коваленко:

Возможность всегда есть, главное – пытаться как-то ее реализовать. Я все-таки надеюсь, что мы наведем порядок. И мы – это не только транспортная инспекция, а и другие уполномоченные органы – это и налоговая инспекция, где-то и прокуратура, и Комитет госконтроля. Был на общественном обсуждении проект указа Президента о нерегулярных перевозчиках. Планируется создать некий реестр нерегулярных перевозчиков. Это как автомобили такси, так и остальные нерегулярные, в которых уже будут получать карточку диспетчеры, перевозчики, водитель. И все транспортные средства будут обязаны внестись в этот реестр, чтобы любой контролирующий орган понимал, что это за автомобиль, кто владелец, кто водитель. На сегодня, как показывает практика, бывает довольно тяжело установить нарушителя, непосредственно лицо, в отношении которого нужно начать процесс и привлечь к ответственности. Поэтому я думаю, что порядок рано или поздно будет наведен.