В Минске судят бывшего журналиста СТВ Дмитрия Бояровича по 342-й статье УК

Новости Беларуси. В суде Ленинского района Минска 19 июля начался процесс по делу в отношении бывшего журналиста СТВ Дмитрия Бояровича и его супруги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обвинение предъявлено по 342-й статье Уголовного кодекса – организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо в участие в них. Супруги были задержаны в марте 2023 года. До суда Боярович и его жена находились в СИЗО.