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В Минске судят бывшего журналиста СТВ Дмитрия Бояровича по 342-й статье УК

19 июля 2023 10:40
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Новости Беларуси. В суде Ленинского района Минска 19 июля начался процесс по делу в отношении бывшего журналиста СТВ Дмитрия Бояровича и его супруги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске судят бывшего журналиста СТВ Дмитрия Бояровича по 342-й статье УК-1

Обвинение предъявлено по 342-й статье Уголовного кодекса – организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо в участие в них. Супруги были задержаны в марте 2023 года. До суда Боярович и его жена находились в СИЗО.

# Судебная система Беларуси # общество # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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