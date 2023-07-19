Игорь Сергеенко: у нашего населения достаточно высокий интерес к истории

Новости Беларуси. Без понимания событий прошлого будущее невозможно. Поэтому в нашей стране сохранению исторической памяти – внимание особое. Об этом говорили 19 июля в ходе Республиканского совета по исторической политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсудили, в частности, обновление и переиздание Национального атласа Беларуси. Его объем существенно увеличили, а при подготовке карт учли новейшие данные. Также внимание уделили вопросам военной истории, патриотического воспитания молодежи и подготовки учебных пособий. Подобные темы на совете поднимались неоднократно. И конкретные результаты работы не заставили себя ждать.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси: Это и введение курса, неоднократно обсуждался учебник, и потом мы мониторили, как это находит восприятие в студенческих аудиториях, как воспринимается. И мы видим сегодня, что интерес к истории не только у молодежи, но и у населения нашего достаточно высок.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Сегодня будет осуществляться передача собранных средств на строительство патриотического центра по работе с молодежью в рамках Брестской крепости, который существует. И этот момент будет сегодня осуществлен.

В Совет входят ученые, представители политических партий и общественные деятели. Его собирают при Администрации Президента, начиная с февраля 2022 года. За это время проведена масштабная работа по сохранению исторической памяти. В поле внимания – совершенствование образования в школах и вузах, музееведение, организация выставок и многие другие аспекты.