«Демократично, прозрачно и свободно» – эксперты из Казахстана и Азербайджана об организации выборов в Беларуси
Досрочное голосование в Беларуси – это не только возможность мониторинга электорального процесса, но и способ почерпнуть что-то полезное для своей страны. Такое мнение 24 января прозвучало от наблюдателя из Азербайджана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эксперты из этого государства в рамках Миссии наблюдателей от СНГ 24 января ознакомились с работой двух участков для голосования в Минске. Они отметили высокий уровень организации работы.
Гасымлы Муса Джафар, международный наблюдатель от Миссии СНГ (Азербайджан):
Созданы все условия для проведения выборов – демократично, прозрачно и свободно. Надеемся, что этот выбор будет отражать свободную волю для нас, дружеского, братского белорусского народа. И откроет новую страницу.
Несколько столичных участков для голосования 24 января посетили и представители Казахстана. Замечаний к организации электорального процесса нет – таков вердикт экспертов на этом этапе. Эксперты также подчеркнули, что для белорусских избирателей созданы все условия для спокойного волеизъявления.
Нурлан Бекназаров, международный наблюдатель от Миссии СНГ (Казахстан):
Организовано все в соответствии с международными и конституционными нормами выборных процедур в Республике Беларусь. Касательно открытого голосования – все возможности имеются и представлены избирателям. Это самое главное и важное, чтобы дать народу проголосовать и отдать свои голоса достойному кандидату.