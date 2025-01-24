Выборы-2025 – представители «Белой Руси» выступали на агитавтомобиле

Предвыборная агитация близится к финишу и приобретает все новые формы. В электоральную кампанию активно включились общественные объединения, как на общенациональном, так и на региональном уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, о важности выражения своей гражданской позиции напомнили представители Ленинской районной организации общественного объединения «Белой Руси». У входа в один из столичных супермаркетов было многолюдно и празднично. Спикеры выступали на необычной сцене. Свои творческие номера представили белорусские исполнители. Агитационная инициатива объединила свыше 100 участников объединения.

Алексей Сегалович, председатель Ленинской организации РОО «Белая Русь»: Уже на протяжении последних двух недель. Уникальность в том, что мы впервые используем агитавтомобиль. Эта импровизированная сцена для того, чтобы именно с нее прозвучали призывы участвовать каждому в избирательной кампании, приходить на участки и голосовать за свою любимую Беларусь.

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Выборы действительно проходят спокойно – в соответствии с нашим национальным законодательством. Мы видим серьезное внимание общества к избирательному процессу. Уже на сегодняшний день фактически каждый четвертый избиратель в нашей стране проголосовал.

Кандидаты на главный государственный пост могут изготавливать и распространять агитационные материалы, проводить массовые мероприятия, встречи с избирателями, выступать в СМИ. Предвыборная агитация проходит с 1 января. Завершится этот период электоральной кампании 25 января – накануне основного дня голосования.