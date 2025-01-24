Выборы-2025 – международные эксперты отметили достойную организацию досрочного голосования

Нарратив западных СМИ основан не на фактах, а исключительно на политических решениях. Таким мнением, касательно позиции тех, кто предпочитает вмешиваться в суверенные дела другого государства, 24 января поделились международные наблюдатели на одном из участков для голосования в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукас Лейроз де Алмейда, аналитик Ассоциации журналистов стран БРИКС, независимый наблюдатель (Бразилия):

Нарратив западных СМИ основан не на фактах, а исключительно на их политических решениях. Они не направляют своих наблюдателей не потому, что не могут, а потому, что не хотят. Если бы они приехали и увидели, как проходят выборы, они бы поняли, что все демократично и правильно.

На этом же столичном участке работали и наблюдатели от СНГ. Миссия Содружества самая многочисленная: около 300 человек. Это эксперты из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Часть из них будет работать и в основной день кампании, а также следить за подсчетом голосов. Мнение же о ходе досрочного волеизъявления уже сложилось. В нем у международных наблюдателей – полная солидарность.