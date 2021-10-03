В агрессивного незнакомца переодели физрука. Чему начали учить детей в школах?
Новости Беларуси. Каждый год они ведут миллионы детей в мир знаний. А их труд – без преувеличения, великая миссия. Учителя 3 октября отмечают свой профессиональный праздник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Работников сферы образования поздравил Президент. Так уж сложилось, что профессия эта женская. Почти 70 % педагогов имеют стаж работы по специальности более 15 лет. Кстати, на одного учителя в Беларуси приходится 10 учеников. С 1 сентября в учреждениях образования появилась новая должность – военрук. К патриотическому воспитанию молодежи привлекли около 2 000 человек.
В кадинской средней школе пропускной режим. В 2021 году его усилили: обязательное условие – предъявить паспорт. Пренебрежение банальными мерами безопасности может стоить жизни, и не одной. Мир стал другим, и это он диктует новые правила.
Надежда Артеменко, директор Кадинской средней школы:
Наша задача – защитить детей, сохранить жизнь и здоровье. Это первостепенная задача каждого учреждения образования. Поэтому руководитель военно-патриотического воспитания очень нужен, это в ногу со временем.
Пожалуй, главное требование для руководителей военно-патриотического воспитания – опыт военной службы. Ведь они проводят допризывную военную подготовку, учебно-полевые сборы, готовят парней к армии. Без личного примера молодежь не впечатлить. У Николая Николаевича таковой имеется.
Капитан запаса всего за месяц уже обучил школьников, как действовать в нестандартных ситуациях. Например, на территорию школы пробрался террорист. Для наглядности в агрессивного незнакомца переодели учителя физкультуры. Он крадется, а тем временем...