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В агрессивного незнакомца переодели физрука. Чему начали учить детей в школах?

03 октября 2021 21:00
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Новости Беларуси. Каждый год они ведут миллионы детей в мир знаний. А их труд – без преувеличения, великая миссия. Учителя 3 октября отмечают свой профессиональный праздник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Работников сферы образования поздравил Президент. Так уж сложилось, что профессия эта женская. Почти 70 % педагогов имеют стаж работы по специальности более 15 лет. Кстати, на одного учителя в Беларуси приходится 10 учеников. С 1 сентября в учреждениях образования появилась новая должность – военрук. К патриотическому воспитанию молодежи привлекли около 2 000 человек.  

В кадинской средней школе пропускной режим. В 2021 году его усилили: обязательное условие – предъявить паспорт. Пренебрежение банальными мерами безопасности может стоить жизни, и не одной. Мир стал другим, и это он диктует новые правила.  

В агрессивного незнакомца переодели физрука. Чему начали учить детей в школах?-1

Надежда Артеменко, директор Кадинской средней школы:
Наша задача защитить детей, сохранить жизнь и здоровье. Это первостепенная задача каждого учреждения образования. Поэтому руководитель военно-патриотического воспитания очень нужен, это в ногу со временем.  

В агрессивного незнакомца переодели физрука. Чему начали учить детей в школах?-4

Пожалуй, главное требование для руководителей военно-патриотического воспитания – опыт военной службы. Ведь они проводят допризывную военную подготовку, учебно-полевые сборы, готовят парней к армии. Без личного примера молодежь не впечатлить. У Николая Николаевича таковой имеется.

В агрессивного незнакомца переодели физрука. Чему начали учить детей в школах?-7

Капитан запаса всего за месяц уже обучил школьников, как действовать в нестандартных ситуациях. Например, на территорию школы пробрался террорист. Для наглядности в агрессивного незнакомца переодели учителя физкультуры. Он крадется, а тем временем...

В агрессивного незнакомца переодели физрука. Чему начали учить детей в школах?-10

В агрессивного незнакомца переодели физрука. Чему начали учить детей в школах?-12

В агрессивного незнакомца переодели физрука. Чему начали учить детей в школах?-14

Ребята, вы молодцы, вы справились за минуту и 30 секунд. Отбой.

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# Школы в Беларуси # общество # Юлия Мычка # Фотофакт

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