В агрессивного незнакомца переодели физрука. Чему начали учить детей в школах?

Новости Беларуси. Каждый год они ведут миллионы детей в мир знаний. А их труд – без преувеличения, великая миссия. Учителя 3 октября отмечают свой профессиональный праздник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Работников сферы образования поздравил Президент. Так уж сложилось, что профессия эта женская. Почти 70 % педагогов имеют стаж работы по специальности более 15 лет. Кстати, на одного учителя в Беларуси приходится 10 учеников. С 1 сентября в учреждениях образования появилась новая должность – военрук. К патриотическому воспитанию молодежи привлекли около 2 000 человек.

В кадинской средней школе пропускной режим. В 2021 году его усилили: обязательное условие – предъявить паспорт. Пренебрежение банальными мерами безопасности может стоить жизни, и не одной. Мир стал другим, и это он диктует новые правила.