В Афинах +37°С, а в Москве до +24°С. Погода в Европе на неделю с 16 по 21 июля

Вот свежий климатический расклад по Европе. В столице любви синоптики прогнозируют ясную с переменной облачностью погоду, столбик термометра в Париже покажет +26 °С, сообщили в программе « Плюс-минус ».

Такая же погода ожидает жителей Вены , а столбик термометра поднимется до +33 °С. В Риме до +37 °С, в столице ожидается ясная погода. В Мадриде до 34 °С.

В столице Болгарии +33 °С, и также преимущественно ясная погода. В Анкаре воздух прогреется до +31 °С. +37 °С в Афинах .

Перенесемся в Прибалтику. В Риге до +30 °С, при этом город накроют сильные дожди. Жителей Вильнюса также ожидает ясная с переменной облачностью погода, там столбик термометра поднимется до +31 °С. Солнечное настроение ожидает жителей Варшавы, а воздух прогреется до +33 °С. В Киеве так же ясно, с переменной облачностью, и до +29 °С. В Москве до +24 °С, жителей столицы ожидает преимущественно пасмурная погода и сильные дожди.