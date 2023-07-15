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В Афинах +37°С, а в Москве до +24°С. Погода в Европе на неделю с 16 по 21 июля

15 июля 2023 14:50
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Вот свежий климатический расклад по Европе. В столице любви синоптики прогнозируют ясную с переменной облачностью погоду, столбик термометра в Париже покажет +26 °С, сообщили в программе «Плюс-минус».

В Афинах +37°С, а в Москве до +24°С. Погода в Европе на неделю с 16 по 21 июля-1

Такая же погода ожидает жителей Вены, а столбик термометра поднимется до +33 °С. В Риме до +37 °С, в столице ожидается ясная погода. В Мадриде до 34 °С.

В Афинах +37°С, а в Москве до +24°С. Погода в Европе на неделю с 16 по 21 июля-4

В столице Болгарии +33 °С, и также преимущественно ясная погода. В Анкаре воздух прогреется до +31 °С. +37 °С в Афинах.

В Афинах +37°С, а в Москве до +24°С. Погода в Европе на неделю с 16 по 21 июля-7

Перенесемся в Прибалтику. В Риге до +30 °С, при этом город накроют сильные дожди. Жителей Вильнюса также ожидает ясная с переменной облачностью погода, там столбик термометра поднимется до +31 °С. Солнечное настроение ожидает жителей Варшавы, а воздух прогреется до +33 °С. В Киеве так же ясно, с переменной облачностью, и до +29 °С. В Москве до +24 °С, жителей столицы ожидает преимущественно пасмурная погода и сильные дожди.

До +27 °С и дожди с грозами. Какая погода ждет белорусов в середине июля – читайте здесь.

# Погода # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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