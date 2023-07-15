До +27°С и дожди с грозами. Какая погода ждёт белорусов в середине июля?

Подводим итоги еще одной жаркой летней недели. Солнце медленно, но уверенно поворачивает на осень, прохладные ночи стали тому подтверждением, сообщили в программе «Плюс-минус».
Подводим итоги еще одной жаркой летней недели. Солнце медленно, но уверенно поворачивает на осень, прохладные ночи стали тому подтверждением, сообщили в программе «Плюс-минус».
Ну а чего же ждать белорусам на предстоящей неделе? Погода продолжит радовать нас теплом, и все-таки обратите внимание, когда не лишним будет прихватить зонтик. В понедельник погода в Беларуси ожидается преимущественно пасмурная, но теплая. Температура воздуха будет колебаться в пределах отметки +21...+27 °С днем и от +15 до +18 °С ночью. Ветер слабый, от 0 до 3 метров в секунду.
В Афинах +37 °С, а в Москве до +24 °С. Погода в Европе на неделю с 16 по 21 июля здесь.
Атмосферное давление в пределах нормы, 743-745 миллиметров ртутного столба. Во вторник местами по стране пройдут ливневые дожди. Погодную картину дополнит переменная облачность и небольшой температурный спад, в среднем на 2-3 градуса. Такая погода сохранится до конца недели. А в пятницу, 21 июля, по предварительным прогнозам синоптиков Беларусь ожидают дожди с грозами.
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.