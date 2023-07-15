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До +27°С и дожди с грозами. Какая погода ждёт белорусов в середине июля?

15 июля 2023 14:46
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Подводим итоги еще одной жаркой летней недели. Солнце медленно, но уверенно поворачивает на осень, прохладные ночи стали тому подтверждением, сообщили в программе «Плюс-минус».

До +27°С и дожди с грозами. Какая погода ждёт белорусов в середине июля?-1

Ну а чего же ждать белорусам на предстоящей неделе? Погода продолжит радовать нас теплом, и все-таки обратите внимание, когда не лишним будет прихватить зонтик. В понедельник погода в Беларуси ожидается преимущественно пасмурная, но теплая. Температура воздуха будет колебаться в пределах отметки +21...+27 °С днем и от +15 до +18 °С ночью. Ветер слабый, от 0 до 3 метров в секунду.

В Афинах +37 °С, а в Москве до +24 °С. Погода в Европе на неделю с 16 по 21 июля здесь.

До +27°С и дожди с грозами. Какая погода ждёт белорусов в середине июля?-4

Атмосферное давление в пределах нормы, 743-745 миллиметров ртутного столба. Во вторник местами по стране пройдут ливневые дожди. Погодную картину дополнит переменная облачность и небольшой температурный спад, в среднем на 2-3 градуса. Такая погода сохранится до конца недели. А в пятницу, 21 июля, по предварительным прогнозам синоптиков Беларусь ожидают дожди с грозами.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.

До +27°С и дожди с грозами. Какая погода ждёт белорусов в середине июля?-7

До +27°С и дожди с грозами. Какая погода ждёт белорусов в середине июля?-9

До +27°С и дожди с грозами. Какая погода ждёт белорусов в середине июля?-11

До +27°С и дожди с грозами. Какая погода ждёт белорусов в середине июля?-13

До +27°С и дожди с грозами. Какая погода ждёт белорусов в середине июля?-15

До +27°С и дожди с грозами. Какая погода ждёт белорусов в середине июля?-17

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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