До +27°С и дожди с грозами. Какая погода ждёт белорусов в середине июля?

Подводим итоги еще одной жаркой летней недели. Солнце медленно, но уверенно поворачивает на осень, прохладные ночи стали тому подтверждением, сообщили в программе « Плюс-минус ».

Ну а чего же ждать белорусам на предстоящей неделе? Погода продолжит радовать нас теплом, и все-таки обратите внимание, когда не лишним будет прихватить зонтик. В понедельник погода в Беларуси ожидается преимущественно пасмурная, но теплая. Температура воздуха будет колебаться в пределах отметки +21...+27 °С днем и от +15 до +18 °С ночью. Ветер слабый, от 0 до 3 метров в секунду.