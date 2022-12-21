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В Афганистане женщинам запретили учиться в университетах

21 декабря 2022 09:01
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Новости Афганистана. В Афганистане находящиеся у власти талибы запретили женщинам учиться в университетах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Афганистане женщинам запретили учиться в университетах-1

Министерство образования разослало во все вузы письма с требованием как можно быстрее ввести запрет и сообщить властям о его исполнении. Это решение уже осудили в ООН. Тем более, что изначально талибы обещали обеспечить соблюдение прав женщин. Но очень быстро передумали. Вначале они закрыли школы для девочек, а затем последовали и более строгие запреты для женщин. Например, заниматься некоторыми профессиями, ходить в парки и спортзалы. А выходя на улицу, они должны носить одежду, покрывающую их с головы до ног.

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# Международная политика # общество # Новости Афганистана # Фотофакт

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