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В трёх районах Гомельской области временно ограничен въезд в пограничную полосу

21 декабря 2022 08:10
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Новости Беларуси. В соответствии с законом «О государственной границе» постановлением Совета Министров введено временное ограничение на въезд в пограничную полосу в трех районах Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В трёх районах Гомельской области временно ограничен въезд в пограничную полосу-1

Речь о Лоевском, Брагинском и Хойникском, где ради обеспечения пограничной безопасности будут действовать временные правила. Запрет не касается людей, которые там работают, местных жителей и их родственников.

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# Государственная граница Беларуси # общество # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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