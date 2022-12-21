В трёх районах Гомельской области временно ограничен въезд в пограничную полосу

Новости Беларуси. В соответствии с законом «О государственной границе» постановлением Совета Министров введено временное ограничение на въезд в пограничную полосу в трех районах Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь о Лоевском, Брагинском и Хойникском, где ради обеспечения пограничной безопасности будут действовать временные правила. Запрет не касается людей, которые там работают, местных жителей и их родственников.