Региональная группировка войск проводит совместные занятия под Брестом

Новости Беларуси. На полигоне под Брестом белорусские и российские военнослужащие проводят совместные занятия по боевой подготовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители региональной группировки войск выполнили стрельбы противотанковой управляемой ракетой с боевой машины пехоты БМП-2. Также военные двух стран отработали приемы ведения боя в городских условиях, включая зачистку зданий в специальном тренировочном комплексе.

На данном учебном месте, здесь, в этом здании, приобретаются максимальные практические навыки, военнослужащие чувствуют друг друга, тактически слаживаются и выполняют задачи с наиболее эффективным коэффициентом и максимальной отдачей.

Тренировки носят исключительно оборонительный характер и направлены на отражение возможной атаки со стороны стран, которые активно наращивают военное присутствие вдоль белорусских границ.