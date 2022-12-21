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Региональная группировка войск проводит совместные занятия под Брестом

21 декабря 2022 08:17
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Новости Беларуси. На полигоне под Брестом белорусские и российские военнослужащие проводят совместные занятия по боевой подготовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Региональная группировка войск проводит совместные занятия под Брестом-1

Представители региональной группировки войск выполнили стрельбы противотанковой управляемой ракетой с боевой машины пехоты БМП-2. Также военные двух стран отработали приемы ведения боя в городских условиях, включая зачистку зданий в специальном тренировочном комплексе.

Региональная группировка войск проводит совместные занятия под Брестом-4

На данном учебном месте, здесь, в этом здании, приобретаются максимальные практические навыки, военнослужащие чувствуют друг друга, тактически слаживаются и выполняют задачи с наиболее эффективным коэффициентом и максимальной отдачей.

Тренировки носят исключительно оборонительный характер и направлены на отражение возможной атаки со стороны стран, которые активно наращивают военное присутствие вдоль белорусских границ.

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# Государственная граница Беларуси # общество # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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