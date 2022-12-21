Более 220 тысяч детей станут участниками акции «Наши дети» в Брестской области

Новости Беларуси. В Брестской области планируют провести более 2 тысяч благотворительных праздников для детей. Старт акции «Наши дети» дали в новом формате, а на областной праздник в Брест пригласили рекордное количество ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дети из многодетных, неполных и малообеспеченных семей, победители творческих конкурсов, отличники учебы, юные спортсмены и музыканты – всего более 3 тысяч гостей собрали на большом интерактивном празднике. Домашняя гандбольная площадка Бреста превратилась в масштабную ярмарку детских игр и развлечений. Не обошлось и без главных символов праздника – пышной ели и, конечно, Деда Мороза.

Если многие говорят, что из-за отметок – я отнюдь не из-за них. Я очень часто участвовал в конкурсах чтецов и неоднократно был победителем и даже получал Гран-при.

Праздник – это семья, веселье и, конечно, новогодняя елка!

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:

Уже много десятилетий существует добрая практика, когда мы поздравляем детей с большими подарками и самыми наилучшими пожеланиями. Мы посещаем учреждения образования, здравоохранения, где есть необходимость в первую очередь прийти к тем детям, кто нуждается в такой новогодней мечте.