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Более 220 тысяч детей станут участниками акции «Наши дети» в Брестской области

21 декабря 2022 07:51
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Новости Беларуси. В Брестской области планируют провести более 2 тысяч благотворительных праздников для детей. Старт акции «Наши дети» дали в новом формате, а на областной праздник в Брест пригласили рекордное количество ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 220 тысяч детей станут участниками акции «Наши дети» в Брестской области-1

Дети из многодетных, неполных и малообеспеченных семей, победители творческих конкурсов, отличники учебы, юные спортсмены и музыканты – всего более 3 тысяч гостей собрали на большом интерактивном празднике. Домашняя гандбольная площадка Бреста превратилась в масштабную ярмарку детских игр и развлечений. Не обошлось и без главных символов праздника – пышной ели и, конечно, Деда Мороза.

Более 220 тысяч детей станут участниками акции «Наши дети» в Брестской области-4

Если многие говорят, что из-за отметок – я отнюдь не из-за них. Я очень часто участвовал в конкурсах чтецов и неоднократно был победителем и даже получал Гран-при.

Более 220 тысяч детей станут участниками акции «Наши дети» в Брестской области-7

Праздник – это семья, веселье и, конечно, новогодняя елка!

Более 220 тысяч детей станут участниками акции «Наши дети» в Брестской области-10

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:
Уже много десятилетий существует добрая практика, когда мы поздравляем детей с большими подарками и самыми наилучшими пожеланиями. Мы посещаем учреждения образования, здравоохранения, где есть необходимость в первую очередь прийти к тем детям, кто нуждается в такой новогодней мечте.

Более 220 тысяч детей станут участниками акции «Наши дети» в Брестской области-13

В Брестской области участниками новогодней благотворительной акции «Наши дети» станут свыше 220 тысяч детей. Этот проект уже больше четверти века продолжает радовать малышей в канун главного зимнего праздника и исполнять детские мечты.

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# Благотворительная акция # общество # Юрий Шулейко # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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