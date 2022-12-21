Более 220 тысяч детей станут участниками акции «Наши дети» в Брестской области
Новости Беларуси. В Брестской области планируют провести более 2 тысяч благотворительных праздников для детей. Старт акции «Наши дети» дали в новом формате, а на областной праздник в Брест пригласили рекордное количество ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дети из многодетных, неполных и малообеспеченных семей, победители творческих конкурсов, отличники учебы, юные спортсмены и музыканты – всего более 3 тысяч гостей собрали на большом интерактивном празднике. Домашняя гандбольная площадка Бреста превратилась в масштабную ярмарку детских игр и развлечений. Не обошлось и без главных символов праздника – пышной ели и, конечно, Деда Мороза.
Если многие говорят, что из-за отметок – я отнюдь не из-за них. Я очень часто участвовал в конкурсах чтецов и неоднократно был победителем и даже получал Гран-при.
Праздник – это семья, веселье и, конечно, новогодняя елка!
Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:
Уже много десятилетий существует добрая практика, когда мы поздравляем детей с большими подарками и самыми наилучшими пожеланиями. Мы посещаем учреждения образования, здравоохранения, где есть необходимость в первую очередь прийти к тем детям, кто нуждается в такой новогодней мечте.
В Брестской области участниками новогодней благотворительной акции «Наши дети» станут свыше 220 тысяч детей. Этот проект уже больше четверти века продолжает радовать малышей в канун главного зимнего праздника и исполнять детские мечты.
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