В 95 лет картины войны стоят перед глазами. Партизан Демьян Крупеня вспоминает, как пошёл на войну добровольцем
8 апреля в Беларуси появилась первая партизанская бригада, а ее командиром стал Минай Шмырев. Как самая многочисленная вошла в историю бригада имени Ворошилова в Минской области. На момент расформирования она имела в составе 3 тысячи человек. Основа – рабочие и крестьяне. Но на борьбу с врагом поднимались даже дети.
Демьян Крупеня по тем меркам считался образованным человеком. Надо же, целых 5 классов за спиной. Так еще и искусством увлекался. Мальчик то и дело убегал из дома в лес, чтобы порисовать. Именно потому и начал на пару с другом выпускать листовки, как только в деревне появились первые фрицы. Сегодня ему 95, но картины, которые нарисовала в его памяти чужая рука, до сих пор стоят перед глазами.
Демьян Крупеня, партизан:
Курей они очень любили, яйца. Все, что им надо, брали. Один только немец у нас хороший, с винтовкой, пожилой. Пришел к нам – дай масло, сало, яйца. Мать ему дала кусок сала, несколько яиц. Он ей марки кладет, а она – нет.
Нас в 1943 году готовили в резерв, учили нас стрелять, ползать, штыком колоть, гранату бросать, оружием пользоваться. Но уже в 1944 году в феврале 11 нас человек забрали в партизаны.
Женщина у нас одинокая жила, утром печку топит, а у нее два окна, одно на улицу выходило, а второе – в огород. Кто-то шевелится в огороде, она взяла вилы около печки, она этими вилами по спине – немец поднимается. В школе у нас стояла хозяйственная часть, военная, красноармейская, она завела его туда, сдала в плен.
Силы были на исходе. Решение нужно было принимать немедленно. Выход один – прорываться. В ночь с 4 на 5 мая партизаны получили сигнал.
Демьян Крупеня:
Нас отсекли немцы, и мы там поразбегались кто куда. А мы вдвоем с другом остались. Бежим мы, и партизаны бегут. Завалилась ель через болото или от ветра, или от бомбы, или от снаряда. Под лапки, и сидит в воде этой. Мы так сделали, а немцы уже кричат. Мы полезли, свое оружие под сумки, и сами под лапки эти залезли. Немцы уже подходят. Ствол дерева, где нет лапок, – они идут, трясется. А когда доходят до лапок, по воде швяк-швяк и идут дальше. Одна цепь прошла так, вторая уже в обход. А мы из гранаты выдернули чеку – в случае чего тряханем. Сами погибнем, но и немцев...
Прорваться Демьяну с товарищами не удалось. С остальными, отрезанными от места главной схватки, они собрались в один большой отряд и ушли вглубь леса. А их товарищи все же отстояли свою землю. 5 мая «партизанская пружина» наконец разжалась.
А сегодня Демьян Крупеня, как и много лет назад, уходит в лес и рисует. Вот только лес этот сегодня шумит иначе. Да и картины стали куда профессиональнее.
Демьян Крупеня:
Что вижу, то и рисую. И что придумаю. Жанровые какие-то картины. Особенно сейчас старинное что-то хочется. Бывшее. Мои картины в основном в школьном музее. В Дольцах есть и несколько картин в Генеральном штабе в Минске.
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