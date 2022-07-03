В 95 лет картины войны стоят перед глазами. Партизан Демьян Крупеня вспоминает, как пошёл на войну добровольцем

8 апреля в Беларуси появилась первая партизанская бригада, а ее командиром стал Минай Шмырев. Как самая многочисленная вошла в историю бригада имени Ворошилова в Минской области. На момент расформирования она имела в составе 3 тысячи человек. Основа – рабочие и крестьяне. Но на борьбу с врагом поднимались даже дети.

Демьян Крупеня по тем меркам считался образованным человеком. Надо же, целых 5 классов за спиной. Так еще и искусством увлекался. Мальчик то и дело убегал из дома в лес, чтобы порисовать. Именно потому и начал на пару с другом выпускать листовки, как только в деревне появились первые фрицы. Сегодня ему 95, но картины, которые нарисовала в его памяти чужая рука, до сих пор стоят перед глазами.

Демьян Крупеня, партизан:

Курей они очень любили, яйца. Все, что им надо, брали. Один только немец у нас хороший, с винтовкой, пожилой. Пришел к нам – дай масло, сало, яйца. Мать ему дала кусок сала, несколько яиц. Он ей марки кладет, а она – нет. Нас в 1943 году готовили в резерв, учили нас стрелять, ползать, штыком колоть, гранату бросать, оружием пользоваться. Но уже в 1944 году в феврале 11 нас человек забрали в партизаны. Женщина у нас одинокая жила, утром печку топит, а у нее два окна, одно на улицу выходило, а второе – в огород. Кто-то шевелится в огороде, она взяла вилы около печки, она этими вилами по спине – немец поднимается. В школе у нас стояла хозяйственная часть, военная, красноармейская, она завела его туда, сдала в плен.