Этому партизану предлагали стать полицаем, но тот отказался. Узнали из первых уст, как он защищал Родину

8 апреля в Беларуси появилась первая партизанская бригада, а ее командиром стал Минай Шмырев. Как самая многочисленная вошла в историю бригада имени Ворошилова в Минской области. На момент расформирования она имела в составе 3 тысячи человек. Основа – рабочие и крестьяне. Но на борьбу с врагом поднимались даже дети.

Первым делом, как только немцы вошли в их деревню, тут же приказали снять советскую звезду, что висела над входом в сельский клуб. Было очевидно: порядки будут наводиться жесткими методами. Люди были вынуждены уезжать из деревень и искать пристанище у партизан. Постепенно к отрядам стали присоединяться интеллигенция и студенты. Достоверный факт: 65 % белорусских партизан – молодежь, которые не то что пороху не нюхали, в глаза не видели оружие. Выдали винтовку, насыпали патронов в шапку – и с богом.

Семен Клепец, партизан:

И стреляли, и воевали. У партизана что – пулемет, винтовка, автомат. А у них орудия, у них минометы. Был такой случай, что он шел наступать, а пулеметчик залез и стрелял, орудие выкатили и прямой наводкой ему.

За сотрудничество с партизанами наказание было самое страшное – смерть. А вот за вступление в ряды полицаев сулили невиданные блага и защиту. Получил подобное предложение и Семен Клепец, однако вместе с братьями выбрал защищать Родину. Отряд, где воевал младший брат Семена, попал в засаду, все 11 человек погибли. А вот его самого от пуль Бог уберег, хотя не раз свистели они не то что у самого виска, а попадали точно в цель.

Семен Клепец:

И вот когда я прошел и только повернул, они что-то говорят – поверни голову, посмотри назад. Вот судьба. Я только голову поднял. А мне в плечо как дрыном все равно, я упал, у меня пошла кровь.