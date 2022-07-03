«У папы отнялась речь». Белоруска вспоминает, как с семьёй выживали в страшные военные времена

Анне Симако было всего 10, когда случилось страшное – началась война.

Анна Симако, жительница деревни, уничтоженной во время карательной операции «Котбус»:

На улице все плачут, и мамочка моя кричит: «Война началась!» В небольшой деревушке в 5 километрах от трассы Минск – Витебск их дом был самый крайний. За забором – сразу лес и болото. А потому к ним частенько наведывались партизаны. Уже бабушкой она до мельчайших штрихов помнит картину, которую увидела однажды маленькой девочкой.

Анна Симако:

Девочки, чтобы вы того не видели. К нам приводят партизанчика, его ранили, пуля попала, животик разорвали. Он принес свои кишки в рубашке. А папа знал, где партизанский лагерь. Папа запряг лошадь, партизанчика положил. Весной 1944 года были последовательно проведены три крупнейшие карательные операции. В них приняли участие 12 немецких полков СС и полиции, части пяти пехотных дивизий, авиаполевой и трех охранных дивизий, затем к ним присоединилась боевая группа Курта фон Готтберга. Политика выжженной земли набирала обороты. Согласно плану «Ост», на территории Беларуси должно было остаться только 25 % населения. Как только поступало сообщение, что будут жечь деревню, взрослые первым делом выводили в лес детей.