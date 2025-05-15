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«В 90-е не было ничего». Работница сельского хозяйства рассказала, как Лукашенко смог поднять страну с колен

15 мая 2025 16:20
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

«В 90-е не было ничего». Работница сельского хозяйства рассказала, как Лукашенко смог поднять страну с колен-2

Елена Ребеко, оператор машинного доения МТК «Ляховичи» ОАО «Крутогорье-Петковичи»:
Наш Президент уделяет сельскому хозяйству очень большое внимание. Это правильно, потому что он сам вырос в деревне, ему это близко, он во всем этом разбирается. Вот он и помогает сельскому хозяйству. Я думаю, что сельское хозяйство у нас развито на высоком уровне. Все у нас есть, молоко есть, у нас свинокомплекс есть в нашем хозяйстве, колбасы – все. 

Помню 90-е, что было? В магазинах ничего не было. Поедешь в Минск, не было продуктов. Теперь же в каждом магазине все, что хочешь. Соответственно, сельское хозяйство выросло, все есть. Я смотрю, в Эстонии, в Латвии всем нравится наше молоко белорусское. Самое вкусное молоко, сыры, колбасы все хвалят. Конфеты все хвалят. 

У меня сестра живет во Владивостоке, приезжала как-то в гости, сырки глазированные, она говорит, у нас таких нет. Она везла от меня, тут накупила и везла к себе, чтобы детям попробовать таких сырочков. Всем нравится наша продукция. У нас качественное молоко, вкусное.

# Виктория Ходосок # Интервью # Александр Лукашенко # Сельское хозяйство

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