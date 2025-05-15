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Белоруска о Лукашенко: хотелось обнять его, красивый, крепкий, сильный!

15 мая 2025 16:17
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Белоруска о Лукашенко: хотелось обнять его, красивый, крепкий, сильный!-2

Елена Ребеко, оператор машинного доения МТК «Ляховичи» ОАО «Крутогорье-Петковичи»:
Была суета, конечно. Если бы как-то чуть-чуть подготовлен, может быть, сфотографировался бы с ним. Именно на свой телефон, потому что камера снимала. Обнять хотелось бы. Крепкий такой, здоровый мужчина зашел. Красивый, кровь с молоком. Красивый, крепкий, сильный.

Наяву первая. По телевизору, больше нигде не видела. Я думала, меньшенький. Вообще такой здоровый. Ему у нас понравилось.

# Интервью # Виктория Ходосок # Александр Лукашенко

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