Белоруска о Лукашенко: хотелось обнять его, красивый, крепкий, сильный!

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Елена Ребеко, оператор машинного доения МТК «Ляховичи» ОАО «Крутогорье-Петковичи»:

Была суета, конечно. Если бы как-то чуть-чуть подготовлен, может быть, сфотографировался бы с ним. Именно на свой телефон, потому что камера снимала. Обнять хотелось бы. Крепкий такой, здоровый мужчина зашел. Красивый, кровь с молоком. Красивый, крепкий, сильный.

Наяву первая. По телевизору, больше нигде не видела. Я думала, меньшенький. Вообще такой здоровый. Ему у нас понравилось.