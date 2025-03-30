Федосова: Эрдогану выгодно продление своей власти

Виктория Федосова, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, политолог:

Остается вопросом, кто играет на опережение в конечном итоге. Эрдоган запускает это следствие, этот арест, это дело возобновляется. Он сознательно идет досрочно, задолго до выборов, на то, чтобы уничтожить лидера этой оппозиции. Правящей партии тоже выгодны досрочные выборы, потому что по закону Эрдоган не может избираться, а в случае, если они досрочные, мы делаем поправку на то, что он может снова избраться и продлить свой режим. У него есть выгода в терминальном продлении своей власти.

С точки зрения внешних игроков, у Эрдогана в конце апреля намечена встреча с Дональдом Трампом. И он выстроил с ним какие-то коммуникации. Здесь мы видим, что девелопер из Турции Имамоглу – это не девелопер здорового человека. И с Трампом Эрдогану будет выгоднее общаться, заручиться его авторитетом. Мы видим, как проекция конфликта внутризападного выражается на конфликте, который разворачивается внутри Турции. Но Эрдоган не так прост. За ним, самое важное, стоит силовой блок. У него есть поддержка дубинками и полицией. Вся кровь полицейских, которая прольется, будет легитимизировать усиление давления со стороны власти.