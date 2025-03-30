Россия неоднократно спасала Эрдогану и власть, и даже жизнь – эксперт

Олег Лушников, председатель Комитета по международным отношениям и дипломатии Общественной палаты стран ЕАЭС, кандидат исторических наук, доцент:

Есть моменты во внешней политике, где поведение современной Турции идет в конфликт с интересами России. И России действительно было бы выгодно, если бы этот пыл неоосманийский несколько померился. И в общем мы заинтересованы в стабильной Турции. И если есть возможность взаимодействовать с разными адекватными участниками политического процесса, то Россия это будет делать.

Другой вопрос, что тот же пантюркистский проект изначально родился в Российской империи. И Исмаил Гаспринский, который был его амбассадором, изначально его планировал как взаимодействие, интеграцию Османской империи и Российской империи в тех интересах, где они объединяются.

Поэтому он может быть развернут в том числе и в позитивном ключе, если не будет такого внешнего антироссийского давления там. В том числе, возможно, те проблемы, которые сейчас есть у Эрдогана, помогут более трезво оценить свои возможности, свои силы и пойти в том числе на большее сотрудничество с Россией. Тем более, что Россия уже неоднократно спасала ему и власть, и даже жизнь.