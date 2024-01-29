В 84 года ведёт ЗОЖ и занимается моржеванием. Академик поделился секретом активного долголетия

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. В объективе председатель Белорусского общественного объединения «Трезвенность-Оптималист» Валентин Толкачев. В этом году академику исполнилось 84 года. Закаленный жизнью, он, кажется, разгадал секрет вечной молодости. За его плечами внушительный послужной список, увлекательный мир путешествий и достижений. Как безопасно окунаться в проруби? Читайте здесь.

Особое место в жизни активиста всегда занимала водная стихия. В юности Валентин Андреевич выступал за могилевскую сборную по плаванию, его команда стала чемпионом республики в 1957 году. А когда познакомился с одной из книг доктора биологических наук Геннадия Шичко, добавил в свой режим еще и моржевание.

Валентин Толкачев, председатель общественного объединения «Трезвенность-Оптималист»:

Прочел ее, где он пишет, что он абсолютно трезвый человек. Я не поверил и написал ему письмо. Он ответил мне, простому инженеру с Минского подшипникового завода. Завязалась переписка, я с ним сделал интервью. И я решил, что все-таки мне надо быть мощным, здоровым. Да здравствует ЗОЖ! Сегодня главный борец с вредными привычками уверен: ежедневная работа над собой – залог хорошего самочувствия и богатырского здоровья.