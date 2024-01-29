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Белорусы осваивают цифровую стоматологию. Посмотрите, как разрабатывают протезы в столичной клинике

29 января 2024 12:21
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Цифровая стоматология! В поликлиниках активно внедряют в работу цифровые возможности и разрабатывают образы будущих объектов на компьютере.

Белорусы осваивают цифровую стоматологию. Посмотрите, как разрабатывают протезы в столичной клинике-1

Именно в этой комнате проходит ювелирная работа: техник в программном обеспечении изготавливает виртуальные модели, коронки и другие стоматологические конструкции, которые после отправляются на станок.

Белорусы осваивают цифровую стоматологию. Посмотрите, как разрабатывают протезы в столичной клинике-4

Антон Рыбачук, зубной техник:
Машина, на которой мы вытачиваем необходимые нам конструкции. Она вытачивает смоделированную конструкцию из STL-файла, который мы получаем при виртуальном моделировании. Она воспроизводит нам физический объект.

Чтобы создать новый зуб, мало просто вкрутить имплант в челюсть – важно установить его в правильное место и под нужным наклоном. Самый простой способ не ошибиться с местоположением – изготовить навигационный шаблон при помощи 3D-печати.

Подробности в видеоматериале.

# Медицина # общество # Валерия Яскевич

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