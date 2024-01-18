Как безопасно окунаться в проруби на Крещение? Рассказываем про оборудованные локации в Минске

Председателю Белорусского общественного объединения «Трезвенность-Оптималист» академику Валентину Толкачеву в этом году исполнится 84 года! Закаленный жизнью, он, кажется, разгадал секрет вечной молодости!
Председателю Белорусского общественного объединения «Трезвенность-Оптималист» академику Валентину Толкачеву в этом году исполнится 84 года! Закаленный жизнью, он, кажется, разгадал секрет вечной молодости!
Валентин Толкачев, председатель Белорусского общественного объединения «Трезвенность-Оптималист»:
Занимаемся позитивным мышлением и внутренней чистотой организма. Второе – это абсолютная трезвость, затем идет элементарная физкультура. Ну и, конечно, закаливание. Холодная вода творит чудеса. Когда вы окунулись, выходите – от вас пар валит. Температура тела повышается до 40 градусов, и больные клетки гибнут.
Соблюдайте правила безопасности и никогда резко не ныряйте в прорубь с головой!
Для священных омовений выбирайте места, где дежурят медики и спасатели. Причем такие локации должны быть огорожены и иметь удобный спуск: лесенку с перилами.
На территории Минска будет три локации – Комсомольское озеро, Цнянская спасательная станция и спасательная станция «Дрозды», – сообщил ведущий специалист минской городской организации ОСВОД Василий Николайчук. Также доступны спасательные станции «Птич» и «Вяча».
Окунаться можно, начиная с 18 января в 18:00 до 24:00 19 января.
Впервые в 2024 году минчанам предложат присоединиться к традиции окунаться в крещенскую воду и на стадионе «Динамо». Также на Крещение купели традиционно будут созданы на территории столичных храмов.
Подробности в видеоматериале.