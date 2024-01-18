Как безопасно окунаться в проруби на Крещение? Рассказываем про оборудованные локации в Минске

Председателю Белорусского общественного объединения «Трезвенность-Оптималист» академику Валентину Толкачеву в этом году исполнится 84 года! Закаленный жизнью, он, кажется, разгадал секрет вечной молодости!

Валентин Толкачев, председатель Белорусского общественного объединения «Трезвенность-Оптималист»:

Занимаемся позитивным мышлением и внутренней чистотой организма. Второе – это абсолютная трезвость, затем идет элементарная физкультура. Ну и, конечно, закаливание. Холодная вода творит чудеса. Когда вы окунулись, выходите – от вас пар валит. Температура тела повышается до 40 градусов, и больные клетки гибнут.

Соблюдайте правила безопасности и никогда резко не ныряйте в прорубь с головой!