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Как безопасно окунаться в проруби на Крещение? Рассказываем про оборудованные локации в Минске

18 января 2024 10:28
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Председателю Белорусского общественного объединения «Трезвенность-Оптималист» академику Валентину Толкачеву в этом году исполнится 84 года! Закаленный жизнью, он, кажется, разгадал секрет вечной молодости!

Как безопасно окунаться в проруби на Крещение? Рассказываем про оборудованные локации в Минске-1

Валентин Толкачев, председатель Белорусского общественного объединения «Трезвенность-Оптималист»:
Занимаемся позитивным мышлением и внутренней чистотой организма. Второе – это абсолютная трезвость, затем идет элементарная физкультура. Ну и, конечно, закаливание. Холодная вода творит чудеса. Когда вы окунулись, выходите – от вас пар валит. Температура тела повышается до 40 градусов, и больные клетки гибнут.

Соблюдайте правила безопасности и никогда резко не ныряйте в прорубь с головой!

Как безопасно окунаться в проруби на Крещение? Рассказываем про оборудованные локации в Минске-4

Для священных омовений выбирайте места, где дежурят медики и спасатели. Причем такие локации должны быть огорожены и иметь удобный спуск: лесенку с перилами.

Как безопасно окунаться в проруби на Крещение? Рассказываем про оборудованные локации в Минске-7

На территории Минска будет три локации – Комсомольское озеро, Цнянская спасательная станция и спасательная станция «Дрозды», – сообщил ведущий специалист минской городской организации ОСВОД Василий Николайчук. Также доступны спасательные станции «Птич» и «Вяча».

Окунаться можно, начиная с 18 января в 18:00 до 24:00 19 января.

Как безопасно окунаться в проруби на Крещение? Рассказываем про оборудованные локации в Минске-10

Впервые в 2024 году минчанам предложат присоединиться к традиции окунаться в крещенскую воду и на стадионе «Динамо». Также на Крещение купели традиционно будут созданы на территории столичных храмов.

Подробности в видеоматериале.

# Купание в проруби # общество

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