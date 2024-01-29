Экспонаты из 106 стран! Побывали в художественной галерее, посвящённой котикам
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Сегодня все дороги ведут в «Котовасию»! В этой удивительной стране уже больше 7 000 «жителей». Они приехали в Беларусь из самых разных уголков планеты.
Уникальная арт-галерея познакомит с миром высокого кошачьего искусства. Пушистые модели в каждой детали интерьера: в картинах и шахматных фигурках. Даже на посуде изображены любимые герои.
Елизавета Супрунюк, руководитель арт-галереи:
Начали мы собирать ее уже очень давно, более 20 лет назад. Но поначалу никто не думал, что это выльется в такой проект, что появится такая художественная галерея, посвященная котикам. Просто привозили из разных стран, которые мы посетили. Поскольку мы любим котиков, то сувениры были только котиками. Но с годами их накопилось очень много, мы поняли, что их надо куда-то вынести из квартиры и показать людям. На сегодня эта галерея уже существует около семи лет. У нас здесь представлено 106 стран.
Удивительные экспонаты – работы известных художников. В роли экскурсоводов Пако, Яша и Негро. Любознательные питомцы с радостью расскажут о главных особенностях их уютного дома.
Подробности в видео.