Экспонаты из 106 стран! Побывали в художественной галерее, посвящённой котикам

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Сегодня все дороги ведут в «Котовасию»! В этой удивительной стране уже больше 7 000 «жителей». Они приехали в Беларусь из самых разных уголков планеты.