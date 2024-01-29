В Витебске планируют закупить около 40 единиц пассажирской техники из средств областного бюджета

Новости Беларуси. Витебск в 2024 году планирует закупить около 40 единиц пассажирской техники из средств областного бюджета. Все автобусы и трамваи – от белорусского производителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они придут на смену изношенной технике.

На маршрутах есть автобусы, которые работают уже больше 10 лет и практически исчерпали свой ресурс. Вскоре по улицам областного центра начнет курсировать новый транспорт. От своих предшественников современные автобусы отличаются большей вместимостью: способны одновременно перевозить до 170 пассажиров. Они будут курсировать между спальными районами и центром города.

Виктор Кожух, заместитель генерального директора предприятия «Витебскоблавтотранс»:

Новый подвижной состав на сегодня особенно актуален – повышается качество обслуживания для пассажиров. И, конечно, это более надежная работа в части выполнения рейсов. Водителям автобусов работать на новом подвижном составе более продуктивно и удобно.

Новый транспорт сделает поездки более комфортными. Причем не только на городских маршрутах. В планах закупить более двух десятков автобусов пригородного сообщения, которые смогут доставить пассажиров практически во все районы Витебской области.