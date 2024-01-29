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В Витебске планируют закупить около 40 единиц пассажирской техники из средств областного бюджета

29 января 2024 12:00
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Новости Беларуси. Витебск в 2024 году планирует закупить около 40 единиц пассажирской техники из средств областного бюджета. Все автобусы и трамваи – от белорусского производителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они придут на смену изношенной технике.

В Витебске планируют закупить около 40 единиц пассажирской техники из средств областного бюджета-1

На маршрутах есть автобусы, которые работают уже больше 10 лет и практически исчерпали свой ресурс. Вскоре по улицам областного центра начнет курсировать новый транспорт. От своих предшественников современные автобусы отличаются большей вместимостью: способны одновременно перевозить до 170 пассажиров. Они будут курсировать между спальными районами и центром города.

В Витебске планируют закупить около 40 единиц пассажирской техники из средств областного бюджета-4

Виктор Кожух, заместитель генерального директора предприятия «Витебскоблавтотранс»:
Новый подвижной состав на сегодня особенно актуален – повышается качество обслуживания для пассажиров. И, конечно, это более надежная работа в части выполнения рейсов. Водителям автобусов работать на новом подвижном составе более продуктивно и удобно.

Новый транспорт сделает поездки более комфортными. Причем не только на городских маршрутах. В планах закупить более двух десятков автобусов пригородного сообщения, которые смогут доставить пассажиров практически во все районы Витебской области.

# Транспорт Беларуси # общество # Виктор Кожух # Новости Витебска и Витебской области

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