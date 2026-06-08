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Соболенко сохранила лидерство в рейтинге WTA после «Ролан Гаррос»

08 июня 2026 11:23
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Арина Соболенко, несмотря на неудачное выступление на «Ролан Гаррос», сохранила первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

На вершине белоруска удерживается более 80 недель непрерывно. Однако отрыв от Елены Рыбакиной из Казахстана продолжает таять. На данный момент между спортсменками менее тысячи очков. Тройку лучших замыкает Ига Швентек из Польши. Триумфаторша открытого чемпионата Франции Мирра Андреева стала 6-й ракеткой планеты. Но наибольшего прогресса добилась финалистка – Майя Хвалиньска. Она с 114-й позиции переместилась на 21-ю. Что до других белорусок, то Александра Саснович идет 123-й, а Ирина Шиманович 201-й.

# Теннис # Арина Соболенко

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