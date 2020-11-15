Поднимается на работу раньше петухов. История доярки, которая 18 лет проработала в колхозе

Новости Беларуси. От одной коровы в день здесь получают больше 20 литров молока. Трудятся с самой ранней зари, потому что первая дойка начинается ровно в пять утра, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Любовь Николаевна всю жизнь доит коров. На работу поднимается даже раньше петухов. Говорит, 18 лет в колхозе и ни разу не пожалела. Рядом крепкое плечо – муж работает молокосборщиком. Вместе воспитывают три сыночка и лапочку-дочку. В своем собственном хозяйстве, дома держат еще две коровы и телочку. Так что свежее парное молоко к столу здесь подают всегда.

Оксана Семашко, корреспондент:

Такая молодая. Столько опыта и детей. Как вы все успеваете? Любовь Залуцкая, оператор машинного доения филиала «Подсобное сельское хозяйство» ОАО «Слуцкий мясокомбинат»:

Надо успевать, детей поднимать. Ради детей это все. – А кто у вас? Мальчики, девочки?

– Сын, 17 лет, дочке 12, третьему 7, четвертому 5.

– Сложно ли? Дойка руками, как раньше, или новые технологии? В 75 лет не собирается бросать трудиться. Как работа в колхозе сделала белоруску счастливой?





– Нет, аппаратами доильными. Ничего сложного нет. Надо свою профессию любить. Все находится в любви.

– Что должно быть у настоящей доярки? Сильные руки?

– Душа. Сила воли надо, чтобы была. Хто не лянуецца, той работае!

– А вы тут не протестуете?

– Мне некогда. У меня дома хозяйство большое, дети. Мне некогда бастовать. Молоко, творог, сметана – все идет отсюда.





Несмотря на то что работа на селе – это титанический труд, люди это не считают своим бременем и пасторальную романтику никогда не променяют на городскую. Здесь охотно делятся своим опытом с молодыми и передают семейные традиции. И пусть забот немало и нет больших соблазнов, как в мегаполисе, так, может быть, это и есть то самое, что помогает уважать таких же трудяг, как и сами, и просто быть счастливыми?