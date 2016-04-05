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В 5-ой больнице Минска ждут Домрачеву и Бьорндалена на партнерские роды

05 апреля 2016 16:48
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Новости Беларуси. Олимпийская чемпионка и герой Беларуси Дарья Домрачева написала на своем сайте: «Осенью я стану мамой». Счастливое событие ожидается в октябре. Отец малыша — 8-кратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, два года назад во время республиканского субботника Дарья Домрачева принимала участие в строительстве 5-го столичного  роддома. И сегодня врачи, узнав новость, уже готовятся встречать именитую биатлонистку.

Василий Шостак, заведующий родовым отделением 5-ой клинической больницы Минска:
Во-первых, мы очень рады, что Даша решила стать матерью. Для нас особенно важно, что она в этом родильном доме показала, как надо работать на субботнике. Этот родильный дом построен и Дашиными руками. Поэтому мы были бы рады видеть Дашу у нас и принять роды.
Мы с вами находимся в индивидуальном родильном зале, где созданы условия для партнерских родов. Поэтому чисто теоритически, вот родильный зал и место для Бьорндалена.

# общество # Биатлон # Дарья Домрачева # Василий Шостак

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