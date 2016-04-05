Электронные сигареты могут приравнять к табачным изделиям и существенно поднять цены на табак

Новости Беларуси. Министерство здравоохранения планирует ввести ряд ограничений на курение, то есть внести изменения в декрет №28. Так, при утверждении законопроекта электронные сигареты приравняют к обычному табаку, запретят курение в присутствии детей до 14 лет, а список мест, где курить нельзя, существенно увеличится. И цена на сигареты также вырастет.

Ольга Бартман, заведующая отделом общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Проект соответствующего указа уже готов, согласован с исполкомами и отправлен на одобрение в Совет министров и Администрацию Президента.

Это вторая попытка Минздрава ужесточить правила курения в общественных местах. Это связано с необходимостью защитить некурящих граждан. Сейчас многие заведения общепита разделяют курящие и некурящие зоны, но даже современная вентиляция порой не справляется с вредоносным дымом.

Сергей Красный, заместитель директора по научной работе ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова»:

У пассивных курильщиков, родственников курящего риск рака легкого примерно на 20% больше, чем у всех остальных.

Егор Зайцев, руководитель странового бюро ВОЗ в Беларуси:

При пассивном курении выбор — курить или не курить — делает не сам человек, за него это решает кто-то другой.

В конце прошлого года в программе «Картина мира с Юрием Козиятко» уже поднималась тема антитабачных правил. Проблема в том, что мало кто их действительно соблюдает.

В Беларуси курит около 50% мужчин и 17% женщин. Ежегодно от проблем, вызванных потреблением табака, умирает более 20 тысяч белорусов.

Минздрав предлагает увеличить количество мест, свободных от курения.

Например, в странах Западной Европы в закрытых общественных местах курение запрещено, а в открытых – ограничено вплоть до выделения специальных участков.

Если электронные сигареты приравняют к обычным, то на них будут распространяться все запреты, касающиеся курения.

Минздрав руководствовался тем фактом, что электронные сигареты в той же степени небезопасны для здоровья.

Владимир Иванов, заведующий наркологическим реабилитационным отделением №21 г. Минска:

Дания, Литва, Норвегия, Австралия, Канада запретили использование электронных сигарет у себя в стране. Очевидно, в этом тоже есть какой-то смысл.

Также планируется увеличить стоимость сигарет.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует поднять налог на добавленную стоимость. Если сейчас в Беларуси он составляет 40%, то в ближайшем будущем он может повыситься до 70%.

Ольга Бартман:

Речь идет о том, чтобы в ЕАЭС установить какой-то минимальный порог, ниже которого цена на сигареты не должна опускаться.

При этом верхний ценовой порог не оговаривается. Об этом сообщает БелТА.