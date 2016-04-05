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5 апреля – последний день оплаты февральских «жировок»

05 апреля 2016 13:20
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Новости Беларуси. 5 апреля последний день оплаты февральских «жировок». За каждую «задолженность», иными словами, лишний день, будет начисляться пеня.

Впрочем, 5 апреля ни в расчетно-справочных центрах, ни на почте очередей нет. Как отмечают специалисты, наиболее многолюдно было в конце месяца. Сразу же после того, как квитанции положили в почтовые ящики белорусов. Тем более в квитках с оплатой есть изменения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изменился подход к формированию некоторых тарифов. Водоснабжение подешевело больше чем в полтора раза,  водоотведение – более чем в два. По-другому посчитали плату за пользование лифтом, уборку помещений,  свет в подъезде, оплату «домофона». Несомненно и то, что обновленные счет-извещения стали понятнее.

Мария Пытко, начальник расчетно-справочного центра № 2 Центрального района Минска:
Население оплатило 83%, осталось 17%. Сегодня нет ажиотажа в обращениях, то есть в последний день. Самый пик был, когда раздали квитанции – 25, в понедельник 27-го и так далее. В основном обращались жители за перерасчетами, за методикой перерасчета и так далее.

# общество # Государственная политика # Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства

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