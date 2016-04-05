Служебный роман: семейные узы литератора Тамары Лисицкой и ди-джея Глеба Морозова, певицы Ольги Плотниковой и композитора Геннадия Маркевича

Отыскать свою вторую половинку среди тысяч людей – задача порой непростая. И что говорить, если изо дня в день вы приезжаете рано утром на работу и поздно вечером уезжаете, а на личную жизнь совсем не остаётся времени. Не отчаивайтесь: выход есть всегда. Достаточно посмотреть по сторонам – и быть может, ваша вторая половинка уже сидит за соседним столом!

Так, именно со служебного роман началась история семьи популярной писательницы и ведущей Тамары Лисицкой и радио ди-джея Глеба Морозова.