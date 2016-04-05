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Служебный роман: семейные узы литератора Тамары Лисицкой и ди-джея Глеба Морозова, певицы Ольги Плотниковой и композитора Геннадия Маркевича

05 апреля 2016 10:19
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Отыскать свою вторую половинку среди тысяч людей – задача порой непростая. И что говорить, если изо дня в день вы приезжаете рано утром на работу и поздно вечером уезжаете, а на личную жизнь совсем не остаётся времени. Не отчаивайтесь: выход есть всегда. Достаточно посмотреть по сторонам – и быть может, ваша вторая половинка уже сидит за соседним столом!

Так, именно со служебного роман началась история семьи популярной писательницы и ведущей Тамары Лисицкой и радио ди-джея Глеба Морозова.

Служебный роман: семейные узы литератора Тамары Лисицкой и ди-джея Глеба Морозова, певицы Ольги Плотниковой и композитора Геннадия Маркевича-1


Их знакомство произошло во время совместной работы на радио. Впервые услышав голос будущего мужа в радиоэфире, Тамара влюбилась сразу.

Кстати, несмотря на то, что свой роман Глеб и Тамара долго скрывали от коллег, свадьбу провели неотрывно от работы. Опаздывая в ЗАГС, пара не удержалась и заехала за благословением любимых сотрудников на радио. А уже на следующий день молодожены вместе вышли в эфир.

Служебный роман: семейные узы литератора Тамары Лисицкой и ди-джея Глеба Морозова, певицы Ольги Плотниковой и композитора Геннадия Маркевича-4


Ещё один известный белорусский семейный союз также начался с совместной работы. Ольга Плотникова и Геннадий Маркевич познакомились в 1998 году.

Служебный роман: семейные узы литератора Тамары Лисицкой и ди-джея Глеба Морозова, певицы Ольги Плотниковой и композитора Геннадия Маркевича-6


Тогда начинающая артистка впервые попала на студию к композитору Маркевичу.

Робкая и изящная, она с первого взгляда понравилась Геннадию. Но всё же пригласить её на свидание он решился лишь через два года.

Служебный роман: семейные узы литератора Тамары Лисицкой и ди-джея Глеба Морозова, певицы Ольги Плотниковой и композитора Геннадия Маркевича-9


Сегодня супруги с иронией вспоминают, как многие коллеги отговаривали от серьезного шага и не верили в искренность их чувств. Однако долгие годы совместной жизни и глубокая преданность стали прекрасным подтверждением их любви.

# общество # Фотофакт # Знаменитые люди # Ольга Плотникова # Тамара Лисицкая # Глеб Морозов # Геннадий Маркевич

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