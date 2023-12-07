В 4-й городской больнице Минска появятся 3 новых урологических отделения

Новости Беларуси. Чем уникален новый корпус 4-й городской больницы имени Савченко? Подробности у нашего дежурного по городу Яны Лысяковой в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Яна Лысякова, корреспондент:

Три урологических отделения, диагностический кабинет и реанимация. В 4-й городской клинической больнице завершается строительство нового корпуса.

В девятиэтажном здании разместятся отделения нефрологии, гемодиализа, радиоизотопных исследований. Кабинеты цифровой диагностики и компьютерной томографии. А также лаборатория и семь операционных. Здесь будут проходить лечение не только жители Минска, но и регионов.

Андрей Борисов, главный врач 4-й городской клинической больницы имени Н.Е. Савченко:

Будет оснащено всем необходимым оборудованием для выполнения высокотехнологичных урологических операций. Прежде всего это эндоскопические оперативные вмешательства, оперативные вмешательства в ренгеноперационных под рентгеновским контролем.