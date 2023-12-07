В 4-й городской больнице Минска появятся 3 новых урологических отделения

Новости Беларуси. Чем уникален новый корпус 4-й городской больницы имени Савченко?
Подробности у нашего дежурного по городу Яны Лысяковой в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Чем уникален новый корпус 4-й городской больницы имени Савченко?
Подробности у нашего дежурного по городу Яны Лысяковой в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Яна Лысякова, корреспондент:
Три урологических отделения, диагностический кабинет и реанимация. В 4-й городской клинической больнице завершается строительство нового корпуса.
В девятиэтажном здании разместятся отделения нефрологии, гемодиализа, радиоизотопных исследований. Кабинеты цифровой диагностики и компьютерной томографии. А также лаборатория и семь операционных. Здесь будут проходить лечение не только жители Минска, но и регионов.
Андрей Борисов, главный врач 4-й городской клинической больницы имени Н.Е. Савченко:
Будет оснащено всем необходимым оборудованием для выполнения высокотехнологичных урологических операций. Прежде всего это эндоскопические оперативные вмешательства, оперативные вмешательства в ренгеноперационных под рентгеновским контролем.
Владимир Сиренко, заместитель главного врача по хирургии 4-й городской клинической больницы имени Н.Е. Савченко:
Представлено 7 операционных современных с двумя новыми аппаратами дистанционной литотрипсии. Будет вся эндоскопическая техника, в том числе гибкие уретроскопы, гибкие нефроскопы. Будет представлено два вида лазеров.
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