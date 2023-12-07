В Минске против гриппа вакцинировали уже 25% детей. Прививочная кампания продлена до января
Новости Беларуси. В Минске против гриппа вакцинировали 25 % детей. Прививочная кампания продолжается. По решению Минздрава она продлена до конца декабря, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Юных минчан прививают не только в детских поликлиниках, но и в учреждениях образования. Перед процедурой, как и положено, каждого осматривает врач. Делать прививку можно только при хорошем самочувствии. Важное условие – письменное согласие родителей или законных представителей.
Ольга Акиншева, главный врач 7-й городской детской поликлиники:
Вакцинироваться необходимо, потому что только педиатр знает, насколько эффективно вакцина работает против управляемых инфекций. Мы даже иногда не задумываемся о тех инфекциях, от которых мы привиты. А ведь избавились мы от них только благодаря иммунобиологическим препаратам. В преддверии новогодних праздников будем посещать всевозможные театрализованные представления. Это места массового скопления людей. Для того чтобы безопасно идти в коллективы и общаться со всеми, мы должны быть защищены.
Прививку рекомендуют делать и людям в группе риска – пожилым, беременным, пациентам с хроническими заболеваниями, а также сотрудникам сферы обслуживания. Пройти процедуру можно в любой рабочий день, а также в субботу. Ожидается, что пик респираторных заболеваний придется на февраль.