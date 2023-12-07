В Минске против гриппа вакцинировали уже 25% детей. Прививочная кампания продлена до января

Новости Беларуси. В Минске против гриппа вакцинировали 25 % детей. Прививочная кампания продолжается. По решению Минздрава она продлена до конца декабря, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юных минчан прививают не только в детских поликлиниках, но и в учреждениях образования. Перед процедурой, как и положено, каждого осматривает врач. Делать прививку можно только при хорошем самочувствии. Важное условие – письменное согласие родителей или законных представителей.