Почему минчане решают переехать в Смолевичи? Узнали, как обстоят дела с транспортом и инфраструктурой

Новости Беларуси. Решить транспортный вопрос и обеспечить людей всей необходимой инфраструктурой. Жителей городов-спутников Минска становится все больше, и для их комфорта делается немало, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Рядом с новыми домами вырастают свеженькие поликлиники, школы и детские сады. За 40 километров от столицы активно разрастаются Смолевичи. При этом многие из тех, кто переехал сюда, продолжают работать в столице. Как живется тем, кто сменил минскую прописку на смолевичскую – в материале Ангелины Шигалевой.

Ангелина Шигалева, корреспондент:

Новое жилье, необходимая инфраструктура и новые рабочие места. Города-спутники Минска расширяются. Смолевичи – пожалуй, самый застраиваемый из всех. Среди новых жильцов и столичные очередники. Семья Петровых из Минска в прошлом году получила заветные ключи от собственной квартиры. На протяжении 20 лет их фамилия числилась в списках нуждающихся. Спустя столько времени предложили строиться. Но не в столице, а в Смолевичах.

Наталья Петрова:

Своя четырехкомнатная квартира, есть место. Это не двушка, в которой тесно. Я верю, что спутник будет развиваться. Пока что это начало. У нас пять домов, шестой и седьмой строятся. Надеюсь, скоро он хорошо разрастется и будет все замечательно. Обеспечение комфортной жизни в развивающемся городе-спутнике – это целый комплекс мер. И один из вопросов, который волнует новоиспеченных жителей – транспортный. Транспортной темой профильные структуры занимаются не первый год. Добираться до столицы стало проще. В будние работают три автобуса, выполняя по 30 рейсов в день с интервалом буквально в полчаса. Дополнительно пассажиров обслуживают и маршрутки.