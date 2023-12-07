Муковозчик: 2024-й объявлен в Беларуси Годом качества. Давайте таким его и сделаем

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Здрасте! Вот чем хочу с вами сегодня поделиться. Еще аж в конце прошлого XX века Александр Лукашенко говорил: «Белорус – это русский со знаком качества». А 17 ноября 2023 года в Гомеле «Президент поддержал идею учредить в Беларуси единый государственный знак качества и предложил взять за основу современного белорусского Государственный знак качества СССР».

И я для себя все пытаюсь сформулировать, почему у белорусов вот эта штука, со знаком качества, получилась и еще получится, и почему братья-россияне, как мне видится, не станут в обозримом будущем никаким единым «русским народом».

Попробую так: потому что «новая историческая общность людей советский народ» – была. Мы над этим термином, над той концепцией, помню, и смеялись, и ерничали, многие потом потоптались и ноги повытерли… Но, оказалось, историческому факту, исторической общности на это наплевать и растереть.