В Минске проводят оперативную уборку кровель от снега и наледи

Опасная красота. В Минске ведется оперативная уборка крыш и балконов жилых домов от сосулек, наледи и снежных навесов. Только за день в столице приведены в порядок кровли более 100 домов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ежедневно осуществляется визуальный осмотр зданий. Для обеспечения безопасности накануне проведения работ территория ограждается. А уже очистку крыш обеспечивают бригады промышленных альпинистов. Они поднимаются на верх с использованием страховочных тросов. Снег сбрасывается лопатами, а для удаления наледи применяется специальный ручной инструмент.

Елена Бай, исполняющая обязанности заместителя директора по производству ЖЭУ № 3 Ленинского района:

В течение дня мы можем очистить около шести домов при хороших погодных условиях, если нет сильного ветра, метели. Отлет сосульки приблизительно 3-5 метров от края крыши. Само падение, траектория сосульки, мы же не можем рассчитать, как она полетит – чуть дальше или прямо упадет. Желательно, чтобы хотя бы в метрах семи стояли машины и не мешали работу проводить.