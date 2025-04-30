Чеботарь: коллективы борются за право быть занесёнными на Республиканскую доску Почёта

Признание на высочайшем уровне. Они добросовестно и честно трудились, ради благополучия родной страны. На стройплощадках, в цехах и школах, больницах и домах культуры – сегодня их высокие достижения видит вся Беларусь. В Минске в преддверии Праздника труда открыли обновленную Республиканскую доску Почета, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Калошкин, заместитель генерального директора ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» по маркетингу и сбыту – директор маркетинг-центра:

«ИНТЕГРАЛ» второй год подряд удостоен чести быть занесенным на доску почета. Все технико-экономические показатели за прошлый год выполнены в полном объеме. Темп роста промышленного производства составил 138%.