В 2025 году раскопки захоронений времён ВОВ планируются на 24 объектах – Корнев

Забвению – нет! На сколько еще хватит материалов, обнаруженных в рамках расследования дела о геноциде белорусского народа? Зачем нужны суды над полицаями сегодня и почему по этим уголовным преступлениям нет грифа «срок давности»? Как меняются с учетом новых фактов образовательные программы? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты и общественные деятели искали ответы на эти и другие вопросы.

Сергей Корнев, начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Целый ряд структур и организаций, которые заинтересованы в обеспечении этого взаимодействия, и обмен информацией происходит. 2025 год не станет исключением. Уже разработан вариант плана, согласовывается на данный момент. Предполагается проведение работ в 2025 году на 24 объектах, по четыре объекта в каждой области. И если взять за время возбуждения уголовного дела Генеральной прокуратурой с 2021 года, на сегодня уже отработано более 100 объектов.

В принципе, всю информацию подробно можно посмотреть на сайте Генеральной прокуратуры. Со своей стороны, хотелось бы действительно подтвердить, что с военными людьми проще, потому что у них действительно были при себе какие-то опознавательные знаки – жетон, медальон, документы, в конце концов, письма, возможно. С мирным населением все гораздо сложнее, потому что люди не собирались и не готовились умирать. И, соответственно, для этих целей не оставляли каких-то конкретных записей, еще чего-нибудь.

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