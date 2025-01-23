В 2025 году новосёлами станут более 970 столичных многодетных семей

Пособия, семейный капитал и дотации. В нашей стране поддержка семей с детьми – национальный приоритет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В 2025 году планируют обеспечить квадратными метрами около тысячи столичных многодетных семей.

Сейчас в Минске возводятся новостройки на улице Волгоградской, в границах Шаранговича – Горецкого и на Логойском тракте. Многодетным предлагают начать строительство как в многоквартирных жилых домах, так и усадебного типа. В том числе в Смолевичах и малых городах. В прошлом году новоселами стали 910 многодетных семей.