В 2025 году новосёлами станут более 970 столичных многодетных семей

Пособия, семейный капитал и дотации. В нашей стране поддержка семей с детьми – национальный приоритет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В 2025 году планируют обеспечить квадратными метрами около тысячи столичных многодетных семей.
Сейчас в Минске возводятся новостройки на улице Волгоградской, в границах Шаранговича – Горецкого и на Логойском тракте. Многодетным предлагают начать строительство как в многоквартирных жилых домах, так и усадебного типа. В том числе в Смолевичах и малых городах. В прошлом году новоселами стали 910 многодетных семей.
Ирина Гонтарева, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
Структура квартир в каждом жилом доме – определенный имеется набор: и однокомнатные, и двухкомнатные, и трехкомнатные. Конечно, в столбиках серии М111-90 это в основном однокомнатные и двухкомнатные. Меньше трехкомнатных квартир. Ну тоже и состав семей бывает разный. Поэтому многодетные семьи бывают заинтересованы в строительстве двух однокомнатных квартир или однокомнатной и двухкомнатной, поэтому по структуре набор квартир различный. У граждан всегда есть выбор.
В 2025 году в столице планируют построить 600 тысяч квадратных метров жилья. Из них 70 тысяч – для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Также активно развивается социальная инфраструктура – возводятся детские сады, школы и поликлиники.