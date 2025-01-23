Острые вопросы министру, экскурсии в цехах и «Ночь открытий» – как прошёл 4-й день «Марафона единства» в Минске?

Важнейшей ценностью Беларуси является человек. Решения, которые принимаются в государстве, направлены на поддержку населения, создание комфортной жизни. Санкционное давление и мировая политическая нестабильность не способны ослабить социальную поддержку в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главное – в людях. Встреча под таким названием 23 января проходила в одном из торговых центров Минска. Белорусы пообщались с общественными деятелями. Подобный формат – уже хорошая традиция «Марафона единства», который вернулся в столицу после путешествия по стране и дает возможность жителям города погрузиться в атмосферу праздника. Громко сегодня и на столичных заводах. Но звуки нетипичные. Цеха превращаются в концертные площадки. Работники подпевают популярным белорусским исполнителям и пускаются в пляс. Стартует сегодня еще один проект общественно-политической акции – «Ночь открытий». Хроника четвертого дня «Марафона единства» в Минске – в сюжете Артема Шукаловича.

Минск – не только столица нашей страны, но и ее промышленное сердце. Здесь работают сотни крупных предприятий. Обычно их двери для посторонних закрыты. Но сегодня в объективах камер белорусских блогеров оказались цеха крупнейшего отечественного производителя кожгалантереи. Читайте здесь. Были рады гостям и на еще одном промышленном гиганте – Минском автомобильном заводе. Блогерам показали весь цикл производства: от разработки и проектирования до сборки и тестирования машин. Гости смогли задать интересующие их вопросы, узнать про последние новинки завода и встретится с командой «МАЗ-СПОРТавто». А самое главное – снять уникальный контент, который поможет миллионам подписчиков больше узнать о промышленном потенциале Беларуси.

Екатерина Залынская, блогер:

Мне представилась уникальная возможность посещать такие крупные предприятия нашего города, как, например, МАЗ. Мы в касках, в наушниках. Это для меня незабываемые впечатления. И я поделюсь с подписчиками своими эмоциями и масштабами этого предприятия. Подписчикам очень интересно посещать такие виртуальные экскурсии на наши крупные предприятия, потому что у них такой возможности тоже никогда не было. Возможно, даже и не будет. Сразу в двух городских колледжах прошли полюбившиеся участникам «Марафона единства» «НЕскучные НЕлекции». Диалог с молодежью поддержали Владимир Перцов и Наталья Петкевич. Некоторым из ребят совсем скоро предстоит сделать первый в своей жизни серьезный выбор. И важно осознавать всю его ответственность. Читайте здесь.

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

С детства нужно формировать вот эту правильную, ответственную гражданскую позицию. Никто, кроме вас, не изберет ваше будущее. Мы голосуем не только за конкретного кандидата в Президенты, мы голосуем за вектор, за направление, в котором будет в следующие пять лет как минимум развиваться наша страна, в каком направлении она пойдет и кто ее туда поведет. Площадками для встреч и неформальных разговоров становятся самые неожиданные локации. Так, сегодня «Знаковая встреча» прошла на фудкорте одного из столичных торговых центров. Диалог получился открытым и откровенным. Министр культуры Руслан Чернецкий и народный артист России Эдгард Запашный ответили на все, даже самые острые вопросы. И порассуждали о ценностях и достижениях, которые нас объединяют: личных и общих для всей страны. Министр культуры Беларуси: «Марафон единства» показал, что нас не расшатать. Подробности.

Эдгард Запашный, народный артист России:

Мы сами видели, как людей становилось все больше и больше. Потому что эта встреча в середине торгового центра. Многие занимались тут своими делами, кто-то отвлекся от работы. Кто-то отвлекся от покупок. Поэтому я очень рад, что эта встреча прошла. Она интересная, она поучительная. И для самих спикеров тоже. У нас сегодня была возможность пообщаться со зрительным залом. Что касается моего нахождения в республике, я всегда это делаю с большой радостью, с большим счастьем. И с удовольствием принял это приглашение. Вот уже 30 лет Беларусь идет свои уникальным путем. За годы суверенитета удалось добиться многого. И все это результат упорного труда тех, кто посвятил свою жизнь работе на благо государства. В Центральном доме офицеров прошла встреча в рамках проекта «Моя жизнь, мой путь, мой Президент». На этот раз спикером стал военный и государственный деятель, генерал-лейтенант Юрий Жадобин. В зале молодые сотрудники МЧС, военные, те, от кого зависит наша безопасность.