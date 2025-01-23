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Приходят целыми семьями – минчане активно принимают участие в досрочном голосовании

23 января 2025 20:14
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Отдать свой голос за будущее страны. Минчане активно принимают участие в выборах Президента Беларуси. Сейчас идет досрочное голосование, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Приходят целыми семьями – минчане активно принимают участие в досрочном голосовании-2

Голосуют целыми семьями. С приподнятым настроением на избирательный участок номер 41 Ленинского района пришла и большая семья Вертинских, где в атмосфере любви воспитывают четверых детей. Для них выборы – важное событие. В этот раз на участок пришли с талантливой дочерью – Лизой Вертинской. Она постоянная участница республиканских мероприятий, ведет свой блог и через музыку популяризирует культуру нашей страны. Ее родители уверены: в Беларуси достаточно возможностей для всестороннего развития молодого поколения.

Приходят целыми семьями – минчане активно принимают участие в досрочном голосовании-4

Наталья Вертинская:
Несложно вырастить большую семью. У нас растет звездочка и в нашем государстве есть возможность ее развивать, проявлять таланты.

Александр Вертинский:
Мы голосуем за светлое будущее, за процветание нашего государства, за благополучие нашего народа. 

Приходят целыми семьями – минчане активно принимают участие в досрочном голосовании-6

Мария Валаханович, председатель участковой комиссии по выборам президента Беларуси № 41 Ленинского района Минска:
В основном идет самый пик где-то в обеденный перерыв, в вечернее время. Впервые голосующих тоже очень много. 

Приходят целыми семьями – минчане активно принимают участие в досрочном голосовании-8

Во время проведения электоральной кампании усилены меры безопасности. Все избирательные участки взяты под круглосуточную охрану. Они оборудованы системами видеонаблюдения и кнопками тревожной сигнализации. Предусмотрен комплекс мер по профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций, а также оперативному реагированию на них.

Приходят целыми семьями – минчане активно принимают участие в досрочном голосовании-10

Сергей Горохов, начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома:
Принятые меры безопасности направлены на то, чтобы не допустить провокаций в местах проведения голосования и в целом дестабилизации общественно-политической ситуации в стране. 

Приходят целыми семьями – минчане активно принимают участие в досрочном голосовании-12

Досрочное голосование продлится по 25 января включительно. В эти дни сделать свой выбор могут те, у кого нет возможности прийти на избирательные участки 26 января – в основной день голосования.

# Выборы в Беларуси

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