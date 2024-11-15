Сивак: Гомельской области нужно активизировать темпы строительства жилья
Гомельской области нужно активизировать темпы строительства жилья, чтобы реализовать годовую программу. На этом сделал акцент заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак на выездном совещании в Мозыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из задания в 550 тысяч квадратных метров регион пока готов к вводу 480 тысяч – меньше запланированного, но на 20 % больше к уровню 2023 года. Анатолий Сивак вместе с министром архитектуры и строительства и представителями местной власти обсудил проблемные моменты, которые сдерживают выполнение показателей. В частности, речь шла о нехватке мощностей строительных организаций, которые были заняты на ремонтных работах и возведении сельхозобъектов. Поднимали и вопрос арендного жилья, объемы которого в следующем году увеличатся.
Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:
Одно изменение, которое будет в постановлении, регулирующее строительство жилья в следующем году. Вводим раздел объема строительства жилья по этому указу для предприятий с разбивкой по региону. И вот тоже задавал я вопросы, как проработано уже в Мозыре, и сегодня отработал со всеми предприятиями, видят заинтересованность.
Дмитрий Миллер, заместитель председателя Мозырского райисполкома:
В Мозырском районе строится от 65 до 70 тысяч метров квадратных. Это наше ежегодное задание, которое немножко варьирует от года. Доля индивидуального жилищного строительства от 40 до 60 % тоже в зависимости от года. Это быстро возводимые, качественные и, можно даже сказать, дешевые квартиры, которые очень радуют мозырян своими современными планировками и современными фасадами домов.
До конца 2024 года в Мозыре планируют ввести в эксплуатацию 4 многоквартирных жилых дома, один из которых будет предназначен для военнослужащих и сотрудников силовых структур. Также в райцентре разрабатывается проект строительства нового микрорайона по улице Нефтестроителей, к реализации которого планируют приступить в марте следующего года.