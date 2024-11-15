Сивак: Гомельской области нужно активизировать темпы строительства жилья

Гомельской области нужно активизировать темпы строительства жилья, чтобы реализовать годовую программу. На этом сделал акцент заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак на выездном совещании в Мозыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из задания в 550 тысяч квадратных метров регион пока готов к вводу 480 тысяч – меньше запланированного, но на 20 % больше к уровню 2023 года. Анатолий Сивак вместе с министром архитектуры и строительства и представителями местной власти обсудил проблемные моменты, которые сдерживают выполнение показателей. В частности, речь шла о нехватке мощностей строительных организаций, которые были заняты на ремонтных работах и возведении сельхозобъектов. Поднимали и вопрос арендного жилья, объемы которого в следующем году увеличатся.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:

Одно изменение, которое будет в постановлении, регулирующее строительство жилья в следующем году. Вводим раздел объема строительства жилья по этому указу для предприятий с разбивкой по региону. И вот тоже задавал я вопросы, как проработано уже в Мозыре, и сегодня отработал со всеми предприятиями, видят заинтересованность.