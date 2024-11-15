В Минске чествовали 146 сотрудников кондитерской фабрики

Это люди, которые внесли значительный вклад в развитие своего предприятия и постоянно радуют минчан и гостей столицы своей качественной продукцией. Всего же здесь работают 1 600 человек. Большая часть из которых – представительницы прекрасного пола. Также в честь праздника открыта новая доска почета, на которую занесены 20 лучших специалистов.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Героев должны знать в лицо. Доска почета всегда находилась внутри завода, и видели ее только сами сотрудники. А нам хочется, чтобы об этих людях знали и люди, которые приходят в кафе, и идущие по улице, и они могут остановиться и посмотреть, кто же герой этого года, кто же хорошо работает во благо предприятий нашей страны. Ну и, конечно же, хочу обратить внимание на то, что предприятие действительно знаковое для страны в целом. Очень много продукции, которую мы производим уже многие десятилетия.