До конца 2024 года в Минске ожидается открытие значимых объектов – рассказываем

До конца года столица пополнится новыми значимыми объектами. Так, в квартале «Северный Берег» скоро откроется международный выставочный центр. Площадка станет самой крупной для проведения масштабных мероприятий: два огромных выставочных и конференц-залы, комнаты для переговоров. Проект реализуется по плану, без каких-либо задержек, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Также до конца 2024-го ожидается открытие трех новых станций метро Зеленолужской линии – это «Аэродромная», «Неморшанский Сад» и «Слуцкий гостинец». На финальной стадии работы по подключению к артезианской воде Фрунзенского и Московского районов. Пополнится и столичный автопарк. Городом закуплено более 100 единиц коммунальной и пассажирской техники, а также поезда для новой линии метрополитена.