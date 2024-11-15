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До конца 2024 года в Минске ожидается открытие значимых объектов – рассказываем

15 ноября 2024 18:16
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До конца года столица пополнится новыми значимыми объектами. Так, в квартале «Северный Берег» скоро откроется международный выставочный центр. Площадка станет самой крупной для проведения масштабных мероприятий: два огромных выставочных и конференц-залы, комнаты для переговоров. Проект реализуется по плану, без каких-либо задержек, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

До конца 2024 года в Минске ожидается открытие значимых объектов – рассказываем-2

Также до конца 2024-го ожидается открытие трех новых станций метро Зеленолужской линии – это «Аэродромная», «Неморшанский Сад» и «Слуцкий гостинец». На финальной стадии работы по подключению к артезианской воде Фрунзенского и Московского районов. Пополнится и столичный автопарк. Городом закуплено более 100 единиц коммунальной и пассажирской техники, а также поезда для новой линии метрополитена.

# Минское метро # Социальная инфраструктура # Государственная социальная политика # Новости Минска и Минской области

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